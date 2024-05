Mercredi soir, le PSG s’est incliné 1 à 0 à Dortmund lors de la 1/2 finale aller de l’UEFA Champions League. Mais les Franciliens ont perdu plus qu’un match puisqu’ils vont devoir se passer des services de Lucas Hernandez pendant de longs mois, voire jusqu’à la fin de l’année civile 2024.

« Sorti sur blessure lors du match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

L’IRM pratiquée, ce jour-là, a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite», a annoncé le PSG hier.

Un gros coup dur pour le joueur, qui va manquer la fin de saison de son club et la finale de la Coupe de France voire de la Ligue des Champions. Il ratera aussi l’Euro avec les Bleus. De quoi le miner.

L’Équipe explique d’ailleurs que Lucas Hernandez était effondré lorsqu’il a regagné les vestiaires parisiens au Signal Iduna Park mercredi.

Des larmes ont coulé sur son visage après le premier diagnostic qui n’était pas très bon. Mais le guerrier du PSG va vite se relever, lui qui a du caractère pour surmonter cette nouvelle épreuve.