Le MC Oran, affrontera ce week end le club algérois du Paradou AC au stade municipal de Dar El Beïda à partir de 15h30. Au-delà des ambitions des supporters de voir leurs représentants évoluer dans les meilleures conditions, et misant sur la victoire des leurs, la mission ne s'annonce pas du tout aisée pour le coach Kheïreddine Madoui. Acculé, il est appelé à supporter le poids des incidences du chambardement total qu'a connu le club, (Retard flagrant accusé dans les préparatifs durant l'intersaison, ainsi que l'interdiction de recrutement), et tenter de trouver des solutions contre une équipe du PAC, jeune mais assez performante grâce à son jeu académique et efficace.

Contraint de travailler avec les moyens de bord, en ne comptant que sur les joueurs qualifiés à porter les couleurs Rouge et Blanc, Madoui refuse d'être alarmiste ni encore moins défaitiste ni fataliste. L'ancien coach champion d'Afrique avec l'ESS, a pris la situation en main, en blindant, de prime abord, ses troupes qu'il a, pour l'occasion, aiguisées exceptionnellement pour cette rencontre devant opposer ses poulains au club du Paradou AC. «Nous avons commencé la préparation de ce match qui sera, sans nul doute, difficile pour nous. Nous effectuons un travail spécial pour réaliser le meilleur résultat possible», a-t-il fait savoir. Ira-t-il jusqu' à créer la surprise en affrontant cette équipe qui a, jusque-la, parfaitement, réussi le démarrage? C'est la question que tout le monde se pose à Oran. Dans cette tumultueuse situation, Madoui n'a d'autre choix que d'opter pour son ingéniosité en plaçant ses pions en fonction de la situation et du déroulement de la rencontre, celle-ci lui servira sans aucun doute de tremplin pour jauger ses poulains et évaluer le niveau des préparatifs pour lesquels il a opté durant la trêve décrétée en solidarité avec le peuple palestinien. Pour le coach, cette période de trêve lui a servi de tremplin pour colmater les brèches qu'il a relevées, constatables de visu et remarquées par l'ensemble des connaisseurs.

Dans la succession des évènements, Madoui est appelé à prendre en compte les moyens dont il dispose en se fiant sur les joueurs en place, sans pour autant verser dans l'alarmisme en dépit de la situation de blocage qui continue à marquer le club. Il s'agit de ces 8 joueurs recrutés ne pouvant pas faire part de leurs talents. Ces derniers ne sont toujours pas qualifiés à prendre part aux matchs officiels en dépit de tous les efforts consentis par la nouvelle direction du club. «Il est à écarter de voir ce dernier bénéficier de la levée de l'interdiction de recrutement dans les prochains jours», a-t-on d'ailleurs indiqué. Durant ces 4 journées, les Rouge et Blanc ont engrangé une faible recette comprenant 3 faibles points seulement, réalisé 3 scores de parité et une défaite. Un bilan que Madoui tentera tant bien que mal d'améliorer dès ce vendredi contre le Paradou.