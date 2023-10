L'ambiance au stade Hamlaoui de Constantine a été au rendez-vous jeudi soir, lors du match amical entre l'Equipe Nationale de football et le Cap-Vert qui s'est terminé en faveur de l'Algérie avec 5 buts à 1. Des scènes fabuleuses ont marqué cet évènement, notamment avec les chants et slogans en signe de solidarité avec le peuple palestinien qui subi des raids violents depuis samedi dernier de l'occupant sioniste. Au même titre qu'un public sublimissime, les joueurs ont également manifesté leur soutien à ce pays opprimé. Tous sont entrés au stade avec l'écharpe (Kufiya), palestinienne autour du coup, pour qu'à la fin du match le drapeau de la Palestine soit hissé par plusieurs joueurs. La voix du public à raisonné avec «Falestine Chouhada», «avec la Palestine dalima aw madlouma» ou encore «vive la résistance». Des tableaux aussi magiques l'un que l'autre, ont décoré le stade, oeuvre d'un public qui a longtemps espéré le retour de l'Equipe Nationale vers le stade Hamlaoui. Les constantinois se sont rendus au stade en famille et n'a pas attendu le début de la cérémonie officielle pour imposer une ambiance légendaire. Alors que les tribunes accueillaient encore les premiers supporters, une ambiance bon enfant se mettait progressivement en place, pour enclencher, à l'entrée des joueurs un véritable show, de chants mêlés d'applaudissements enflammant le stade. Une ambiance tout en couleurs, avec du vert, blanc rouge. Les Algériens venus des quatre coins du pays ont décidé d'allumer le feu. Sur le plan organisationnel et sécuritaire, l'on a constaté un dispositif draconien, certains diront même abusé, mais ça reste pour la réussite de cet évènement sans incident. Les bus ont été mis à la disposition du public et la circulation a été orientée pour faciliter l'accès au stade dont les portes ont été ouvertes a partir de 10 heures, notamment pour ceux qui viennent de loin. L'essentiel a retenir, c'est cet accueil extraordinaire réservé aux élites de football par le public qui a son tour a été à la hauteur.