En Arabie saoudite la formation d'Al Ahli de Djedda a quitté la Coupe du trône prématurément. Mardi soir, les camarades du capitaine d'équipe des Verts Riyad Mahrez ont été battus par la formation de la ville de Médine, Abha sur le score de deux buts à un. Titulaire comme c'est toujours le cas depuis le début de saison, Mahrez a marqué l'unique but de son club. Riyadh a réussi à transformer un penalty justement sifflé par l'arbitre en première période.

La presse portugaise encense Belloumi

Face à Rio Ave, le SC Farense a réussi une excellente opération dimanche soir en s'imposant sur le score de 4 buts à 3 au terme d'un match âprement disputé et comptant pour le championnat portugais de première division. Le jeune espoir algérien Bachir Belloumi a encore une fois fait parler de lui dans ce duel. Aligné comme titulaire par son coach, le fils de la légende du football algérien Lakhdar Belloumi a donné l'avantage à son équipe après seulement quatre minutes depuis l'entame de la rencontre. Belloumi qui a été retenu par le sélectionneur national Djamel Belmadi lors du dernier stage des Verts confirme sa bonne forme affichée depuis le début de saison. Ses bonnes statistiques avec son club lui ont valu les éloges de la presse portugaise. elles viennent si besoin, de donner raison à Belmadi, critiqué par certains en raison de cette convocation de Belloumi, jugée hâtive.

Amoura, joker de luxe

En Jupiler League belge l'équipe de l'Union Saint-Gilloise où évolue l'attaquant international algérien Mohamed Amine Amoura a signé un autre succès à l'extérieur face au KVC Wasterlo. Entré en jeu en seconde mi-temps, Amoura n'a pas tardé à se mettre en évidence. Le buteur providentiel de Saint-Gilloise a de nouveau démontré qu'il demeure plus qu'un joker. En effet, alors que ses camarades souffraient pour préserver leur avance, l'enfant de Jijel, a réussi à soulager tout le monde en marquant le troisième but de son équipe à deux minutes de la fin de la rencontre. Décisif à chaque fois qu'il est intronisé, l'ancien buteur de Lugano (Suisse), s'avère un Joker de luxe, rapporte la presse sportive belge.

Chaïbi, chouchou à Frankfurt

L'Eintracht Frankfurt est passé à côté d'une belle victoire ce dimanche face au Bourussia Dortmund. Ainsi, le duel entre Algériens qui a opposé Farès Chaïbi (Frankfurt) à Ramy Bensebaïni (Dortmund) n'a pas connu de vainqueur. Très bien inspiré dans cette rencontre, Chaïbi a marqué un joli but. Malheureusement, cette troisième réalisation de l'Algérien n'a pas suffi puisque Dortmund est parvenu à égaliser lors des ultimes moments de la rencontre. Ramy qui a sauvé un ballon de but face justement à son camarade en sélection Chaïbi, a joué l'intégralité de cette empoignade soldée sur un score de trois buts à trois. Après ses bonnes prestations et son efficacité montrée jusqu'ici, Farès est déjà adopté par ses supporters. Ces derniers le considèrent comme leur chouchou.

Curitiba rassure pour Slimani

Le meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe nationale Islam Slimani n'a pas joué le dernier match de son club en championnat brésilien, face à Flamengo. Une absence due, selon la presse brésilienne, à une blessure musculaire. Une mauvaise nouvelle pour l'entraîneur national Djamel Belmadi qui compte beaucoup sur l'expérience de son buteur avant les deux matchs face à la Somalie et le Mozambique, prévus les 16 et 19 novembre en cours. Seulement, un communiqué du club de Curitiba vient rassurer le driver des Verts. En effet, le site de Curitiba annonce le retour de l'Algérien dès la prochaine sortie en championnat. Islam n'a donc rien de grave et devrait être du groupe de l'Équipe nationale en prévision des prochains matchs des éliminatoires (CM 2026) face à la Somalie et le Mozambique.Bensebaïni, l'Algérien le plus capé en Allemagne

Depuis qu'il avait rejoint le championnat allemand en 2019, le défenseur latéral gauche de l'Équipe nationale Ramy Bensebaïni ne cesse de progresser. Après avoir brillé avec le Bourussia Mochengladbagh, Ramy qui était sollicité par plusieurs clubs en Italie et en Angleterre, a préféré poursuivre l'aventure en Allemagne, en optant pour le Bourussia Dortmund. Un choix qui lui a permis d'écrire son nom en lettres d'or dans ce championnat. En effet, Bensebaïni qui enchaîne les matchs depuis l'entame de la saison, est devenu le joueur algérien le plus capé en Bundesliga allemande avec 103 matchs disputés. Il dépasse désormais l'ancien international algérien de Dortmundi Reda Madouni (101 matchs).