L'attaquant international algérien d'Al-Ahli SC, Riyad Mahrez, s'est fortement distingué mardi, en marquant un but décisif et en offrant une passe décisive, lors du succès de son équipe en déplacement face à Al-Wehda (3-2), pour le compte de la 29e journée du championnat saoudien de première division de football.

Après avoir ouvert le score par le Brésilien Ibanez (6’), Al Ahli a doublé la mise en seconde période grâce à l'autre international brésilien Galeno (58’), sur une lumineuse passe du capitaine d’équipe des Verts Mahrez. Très en verve lors ces dernières journées du championnat saoudien, l’ancien star de Manchester City, a réussi à mettre ses camarades à l’abri dans cette rencontre en inscrivant un troisième but. Bien servi par l’international ivoirien Frank Kessié, l’Algérien a ajusté le portier adverse d'une belle reprise de volée du pied gauche. Souvent décisif cette saison, Mahrez a reçu le trophée du plus beau but de la 28e journée du championnat saoudien de football, juste avant le coup d'envoi de cette rencontre, comptant pour la 29e journée face à

Al Wahda. L’enfant de Sarcelles avait pour rappel, inscrit vendredi dernier un but à domicile et délivré également trois passes décisives dans ce large succès d’Al Ahli face à Al-Feiha sur le score de 5 buts à 0.

En 46 apparitions depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Riyad a marqué 13 buts et délivré 25 passes décisives.