De retour au premier plan, après un passage à vide qui a un peu duré, l'attaquant international algérien Riyad Mahrez a laissé son empreinte dans ce match remporté par son équipe Al Ahli de Djeddah samedi soir contre Al Shabab en championnat saoudien. Une manière pour le natif de Sarcelles de répondre à ses détracteurs, qui ont commencé à réclamer son départ du club, alors qu'il est le joueur le plus prolifique de sa formation. Positionné comme électron libre sur tout le flanc de l'attaque, Mahrez multipliait les appels, pour signer l'un de ses plus beaux matchs depuis maintenant plusieurs semaines. L'ancien joueur de Manchester City, s'est illustré par ses débordements et ses très bons ballons qui n'ont pas été bien utilisés par ses camarades. Toujours aussi décisif, l'Algérie a réussi à offrir une balle de but à son camarade Frank Kessie. Ainsi, après avoir mis dans le vent deux adversaires dans la surface, Riyad a trouvé l'international ivoirien Kessié pour le but égalisateur d'Al Ahli (45'+10'). Le capitaine d'équipe des Verts, venait de signer sa 13e passe de la saison qui fait de lui, le meilleur passeur de la RSL. Fatigué après avoir tant donné, Mahrez a été remplacé à la 77'.