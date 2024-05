Le capitaine d'équipe des Verts, Riyad Mahrez continue de faire parler de lui en Arabie saoudite. Ce samedi en Championnat, l'international algérien a réussi à bien se distinguer lors de la victoire de ses camarades contre Abha FC. Critiqué parfois pour des raisons subjectives par une presse saoudienne ultra sensationnelle, Mahrez répond encore une fois sur le terrain en marquant un très joli but en distribuant une autre passe décisive.

Bien partie pour arracher la 3e place au classement de la RSL, qualificative à une compétition asiatique, la saison prochaine, Al Ahli de Djeddah doit une fière chandelle à son meneur de jeu algérien, Riyad Mahrez, dans ces bons résultats obtenus jusqu'ici. En effet, l'ancien joueur de Manchester City, qui a donc conduit ses camarades à ce large succès obtenu sur le score de cinq buts à zéro, il y a deux jours, a marqué son douzième but et signé sa 14e passe de la saison. En d'autres termes, Riyad est le joueur le plus décisif de son équipe en étant derrière pas moins de 26 réalisations cette année.

De bon augure aussi pour le meilleur passeur de l'histoire de l'Équipe nationale, en prévision de son probable retour en sélection prochainement.

Mahrez n'a pour rappel, pas encore annoncé sa retraite internationale et figure même dans la liste élargie du coach des Verts, Vladimir Petkovic. Maintenant, il va falloir attendre l'annonce de la liste définitive de Petkovic pour savoir s'il sera là ou pas, lors des prochaines rencontres des éliminatoires CM 2026, face à la Guinée le 6 juin 2024 au stade Nelson Mandela de Baraki et l'Ouganda le 10 du même mois à Kampala City.