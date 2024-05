Guère inquiétés par West Ham, les Citizens ont entériné leur nouveau sacre historique aux dépens d'Arsenal, qui s'est imposé sur le fil contre Everton.

Seul maître de son destin en cette fin de saison, Manchester City n'a pas tremblé face à West Ham (3-1) et s'est ainsi adjugé le titre de champion d'Angleterre.

Il s'agit du quatrième consécutif pour la bande à Pep Guardiola, très sereine à la maison face à des Hammers qui n'avaient déjà plus rien à jouer. Élu cette semaine joueur de la saison en Angleterre, Phil Foden a mis les Skyblues sur orbite grâce à deux coups de patte dont il a le secret

(2', 18'), avant qu'un autre joueur habitué aux buts importants, Rodri, ne consolide l'avantage des champions en deuxième mi-temps (59').

Cependant, pour la première fois depuis la fin de l'ère Wenger et 20 ans après le dernier titre des Gunners, Arsenal était encore dans la course au titre avant la réception finale d'Everton.

Au coup d'envoi, ils n'avaient pas leur destin entre leurs mains. Les hommes de Mikel Arteta ont fait le boulot devant leur public en s'imposant contre les Toffees (2-1).

La victoire ne peut, pour autant, pas faire oublier la frustration de tout un peuple qui doit se contenter de la deuxième place.