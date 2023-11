Il retrouve une meilleure forme avec le Villeréal, le défenseur central de l'Équipe nationale Aïssa Mandi enchaîne les matchs ces derniers temps. Ce jeudi, l'ancien joueur du Betis Séville, a commencé la partie d'entrée dans ce match gagné à l'extérieur en Europa League contre le Maccabi Haifa. Entré en jeu à la 45e minute de jeu lors du match de Liga face à l'Athletico Bilbao, Mandi a donc été aligné avant-hier aux côtés de l'Italien Matteo Gabbia. En plus de son reluisant rendement Mandi s'est distingué par une positon qui est tout à son honneur. En effet, pour cette rencontre jouée à huis clos et remportée à Chypre face au Maccab, l'Algérien et son camarade Ilias Akhmach, de confession musulmane, n'ont pas voulu respecter la minute de silence observée à la mémoire des seuls morts du 7 octobre, se mettant en retrait. Comme leurs dirigeants au Villereal, Mandi et Akhmach, ont aussi souhaité honorer les plus de 10 000 martyrs palestiniens massacrés suite aux bombardements sionistes israéliens, lors de cette rencontre. L'image de Mandi et Akhmach, en train de boycotter cette minute de silence, a fait le tour de la Toile. D'aucuns parmi les internautes ont salué vivement cette position des deux joueurs du club espagnol.