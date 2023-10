Karim Kaced, membre du Bureau fédéral et chargé des Équipes nationales a installé Ameur Mansoul en qualité de directeur technique national (DTN) en remplacement de Mustapha Biskri. La séance de passation de consignes s'est déroulée au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa en présence également de Zoheir Djelloul, ancien directeur technique national adjoint, Chafik Ameur, chargé de la formation, et Rachid Ait Mohamed, responsable du développement et l'élite.

Lors de cette réunion, Biskri et Djelloul ont transmis les documents y afférents ainsi que toutes les données liées à la fonction de DTN à Mansoul. Quant à Ameur et Ait Mohamed, ils ont présenté, chacun, un état de leurs activités respectives.

Par ailleurs, voici un aperçu

sur Ameur Mansoul, le nouveau directeur technique

national (DTN):

• Détenteur d'un diplôme d'un doctorat fédéral de directeur sportif professionnel (Dirretore sportivo), obtenu en 2014 au Centre fédéral italien de football à Covercciano (Covercciano coaching school, Florence).

• Titulaire d'un diplôme d'entraîneur UEFA Pro et Master fédéral au même centre en 2007.

• Titulaire également du diplôme d'entraîneur UEFA A en 2003 et l'UEFA B en 2000 à Covercciano.

• Diplôme d'entraîneur de football amateur (troisième division) à la Fédération italienne de football (FIGC) en 1997.

• Diplôme d'entraîneur 2e degré en Algérie, du ministère de la Jeunesse et des Sports en 1993.

• Diplôme d'enseignant d'éducation physique et sportive en 1987.

Sur le plan consécrations, Mansoul compte:

• Champion régional en Italie, saison 1995/1996.

• Accession en championnat semi-professionnel italien avec l'équipe première en 1997/1998.

• Finaliste du championnat d'Europe universitaire à Paris en 200/2001.

• Champion avec le club d'Al Wasl (Emirats arabes unis) chez les jeunes en 2005/2006.

• Vice-champion chez les jeunes avec le club d'Al Wihda (EAU) en 2007 et 2012.

• Finaliste de la coupe d'Algérie militaire en Algérie avec l'équipe de la 4e Région militaire en 1999.

• En qualité de directeur technique de l'Académie d'Al Wihda, il a fait accéder une dizaine de joueurs dans les différentes sélections nationales de jeunes des Emirats arabes unis.

Concernant son itinéraire

professionnel, Mansoul

a occupé plusieurs postes

et a été chargé de plusieurs

missions, parmi lesquelles:

• Entraîneur de football de 1988 à 1994.

• Enseignant en éducation physique et sportive de 1988 à 1994.

• Entraîneur principal et directeur technique en Italie de 1994 à 2003.

• Directeur sportif de 2013 à 2016.

• Entraîneur principal et directeur technique aux Emirats arabes unis de 2003 à 2016.

• Expert-consultant en football dans plusieurs médias (MBC, Dubai Sport, Abu Dhabi Sport, Al Arabiya, Al Aân, Al Horra, beIN Sports et Dawei Wel Kaâs).

En qualité de conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports, il a été chargé de:

• Président de la commission mixte de relance du sport scolaire.

• Président de la commission mixte MJS - FAF pour la relance du football professionnel.

• Président de la commission mixte MJS - ministère de l'Habitat, des Travaux publics et de la Ville portant sur les grands stades de football.

• Chargé par le ministre du dossier relatif à l'organisation du CHAN TotalEnergies - Algérie 2022.

• Chargé par le ministre du dossier relatif à l'organisation de la CAN TotalEnergies - Algérie 2023.