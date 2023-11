En championnat de Belgique, l'Union Saint-Gilloise s'est difficilement imposée face au Club Bruges sur le score de 2 buts à 1. Un succès que le leader de Jupiler League, doit à son buteur international algérien Mohamed Amine Amoura. Titulaire dimanche soir, l'enfant de Jijel a mené ses camarades vers la victoire en signant un doublé salvateur. Deux réalisations de toute beauté qui lui ont valu le titre d'homme du match et poussé les spécialistes en Belgique à lui attribuer le trophée du meilleur joueur de la journée.

«C'est le travail qui paye»

Mohamed Amine Amoura qui n'est pas à son premier exploit, s'impose comme le joueur international algérien le plus prolifique en Europe avec notamment 8 buts marqués en 9 apparitions dont 5 seulement comme titulaire. Mieux encore: avec un but toutes les 50 minutes, Amoura est tout simplement l'un des buteurs les plus efficaces d'Europe! En fin de rencontre le buteur de Saint-Gilloise, est revenu sur son but magnifique marqué au prix d'une belle reprise acrobatique «Je fais toujours des bicyclettes à l'entraînement, c'est facile pour moi (sourire). Ce but ne vient pas tout seul, je le dédie à toute l'équipe. C'est le travail qui paye. Un plan anti-Amoura? Je n'ai jamais peur, je ne crains personne.»

L'ancien joueur de Lugano Mohamed Amine Amoura n'est pas allé au bout de cette rencontre de championnat remportée sur le score de 2 buts à 1, dimanche soir face au Club Bruges.

Belmadi vient aux nouvelles

Touché à l'épaule, Amoura a quitté le terrain à la 82' de jeu, bien après avoir laissé ses camarades sur une avance de 2 buts au tableau d'affichage. Pour l'heure, on n'en sait pas plus sur la nature de sa blessure mais a priori, il n'a rien de méchant.

Une chose est sûre, Belmadi l'a aussitôt appelé pour s'enquérir de sa santé, surtout après avoir constaté son remplacement avant la fin du match, pour cause de blessure.