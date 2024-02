Dans un entretien accordé au média Le Carré, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez affirme n'avoir jamais reçu l'appel des dirigeants de la Fédération algérienne de football pour représenter son pays d'origine. Pourtant son nom a été évoqué à plusieurs reprises comme étant proche des Verts. Seulement dans cette interview, Lopez tourne le dos à l'Algérie et choisit clairement l'équipe de France. «Par rapport aux origines de ma mère, on a la possibilité de jouer pour l'équipe d'Algérie, donc mon frère a fait la Coupe du monde U17 avec l'Algérie et donc bien évidemment qu'on a cette possibilité-là. Je reçois beaucoup de messages du peuple algérien, je les remercie, car cela fait plaisir mais pour ce qui est de la fédération ou même du sélectionneur je n'ai jamais eu d'appel concret. Cela reste une très bonne sélection, j'ai énormément de respect pour cette équipe, ça reste le pays d'origine de ma mère, je ne parlerai pas mal dessus mais pour l'instant pour être honnête je suis focalisé sur l'Équipe de France».