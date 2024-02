Pour les trois rencontres au programme d'aujourd'hui, c'est le choc entre le leader, le MCA et le 4e au classement, le CS Constantine qui retient l'attention des puristes. L'objectif commun aux deux clubs est de viser la victoire. Or, il n' y aurait qu'un seul vainqueur, si victoire il y aurait. Quant à un match nul, il ne sera profitable ni pour l'une, ni pour l'autre formation. La pression est là, pour ces deux prestigieuses et historiques équipes, mais surtout du côté du Mouloudia d'Alger, pour deux raisons: d'abord, pour conforter sa position de leader et garder l'écart des points qui le séparent de ses poursuivants immédiats, ensuite et surtout, parce qu' il n'est pas question de perdre à domicile quand on est le premier du classement de cette Ligue 1 professionnelle. Encore faut-il relever qu'au match aller, les joueurs du coach Patrice Beaumelle ont été piégés par les Constantinois après avoir ouvert la marque par Belaïli avant que les gars de l'antique Cirta ne rétablissent l'équilibre pour ajouter le deuxième but de la victoire. Et c'est pourquoi le coach des Vert et Rouge, Patrice Baumelle a averti ses joueurs en déclarant, entre autres: «Je ne veux pas revoir les erreurs du match aller. Rappelez-vous, j'étais en colère contre vous, à l'issue du match aller, car nous avons offert la victoire au CSC à cause des erreurs individuelles», rappelle- t-il avant d'ajouter: «Ce samedi, je ne veux pas revoir ces erreurs et je veux, surtout, que vous soyez des guerriers sur le terrain qui ne reculent devant rien.» Et pour bien insister, Beaumelle expliquera à ses joueurs qu'«il ne faut laisser aucun espace aux joueurs du CSC, surtout entre les lignes et il faut aussi que vous restiez très concentrés, surtout que cette équipe du CS Constantine maîtrise parfaitement les contres», a conclu l'entraîneur du Mouloudia d'Alger».

Côté adverse, il est très important de signaler que le coach du CSC, Abdelkader Amrani, connaît bien cette formation du MC Alger puisqu'il l'a déjà drivée avant d'être limogé. Encore faut-il aussi se rappeler que le coach Amrani a toujours réussi face aux équipes algéroises avec les clubs qu'il avait drivés, sur cette même pelouse du stade olympique du 5-Juillet. Amrani connaît donc bien les différents plans de jeu du coach du MCA, Beaumelle, et il est sûr et certain qu'il a mis en place une stratégie telle pour qu'il réussisse à revenir avec un bon résultat de ce déplacement périlleux dans la capitale.

Concernant les deux autres matchs au programme de ce samedi pour cette 17e journée du Championnat national, le MC Oran, avant-dernier au classement avec l'ES Ben Aknoun, aura fort à faire en déplacement devant cette équipe de la JS Saoura, réputée très difficile à manier à domicile. Les gars de Saoura doivent donc saisir l'occasion de la mauvaise passe que traversent les Oranais pour arracher les trois points de la victoire et surtout, garder cette «invincibilité» at home. Enfin, l'US Souf, lanterne rouge, tenterait d'enregistrer son deuxième succès dans cette compétition après celui réalisé au mois d'octobre dernier à Alger face à l'ES Ben Aknoun (0-1) pour le compte de la 4e journée. Mais les gars de l'US Biskra, veulent enregistrer leur huitième victoire de la saison, d'autant qu'ils seront face à leurs supporters qui attendent une belle réaction, aujourd'hui, de leurs joueurs à domicile.