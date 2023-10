La 4e journée de la Ligue 1 Mobilis débutera, demain, avec quatre matchs au programme dont le choc prévu à Constantine entre le CSC local et l'un des deux coleaders, la JS Saoura, ainsi que l'autre choc prévu à Dar El Beïda entre le MC Alger et l'ES Sétif. À Constantine, le CSC aura fort à faire en recevant la redoutable équipe de la JS Saoura qui partage la première place du classement avec l'ASO Chlef. Les gars de l'antique Cirta n'auront pas droit à l'erreur à domicile surtout que le coach Bougherara a annoncé sa démission qui a été refusée par la direction. Les gars de Béchar doivent donc saisir l'occasion pour arracher les trois points de la victoire et ainsi garder sa place en haut du tableau.

Quant aux joueurs du CSC, ils doivent surmonter la pression qui pèse sur leurs épaules en tentant d'arracher leur 2e victoire depuis le début de la saison. Au stade de Dar El Beïda, le Mouloudia d'Alger qui ne se trouve qu'à un seul point des deux coleaders, lui aussi, n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut se hisser à la première place, mais, il doit d'abord défaire ses hôtes, les joueurs de l'Entente de Sétif. Les fans des Vert et Rouge tablent surtout sur leur «buteur» attitré Youcef Belaïli pour poursuivre ses performances en matière offensive, lui qui compte déjà 3 buts en 3 matchs. Les supporters du MCA espèrent donc que leur nouvel attaquant confirmera son talent de buteur racé en marquant le plus de buts possible. Quant à l'ES Sétif, le coach Frank Dumas a repris les entraînements avec ses joueurs pour corriger les erreurs constatées lors du dernier match face à El Bayadh. Le coach Dumas a axé son travail sur le plan physique ainsi que sur le plan offensif pour améliorer ce secteur afin de retrouver son efficacité traditionnelle. Surtout lorsqu'on relève que les joueurs de l'Entente de Sétif, ont toujours fait de grands matchs à Alger face au MCA. Et ce serait certainement le cas demain, pour améliorer leur classement. C'est exactement le même cas pour l'US Biskra qui se trouve dans le ventre mou du classement et qui doit recevoir le Paradou AC qui partage la 4e place avec la JS Kabylie. Les gars de Biskra doivent faire très attention à ces jeunes du Paradou qui jouent sans aucun complexe devant des ténors de la Ligue 1. Les gars de Biskra doivent s'attendre à fournir de gros efforts face à cette coriace et surtout très accrocheuse formation des jeunes du Paradou. Les Biskris veulent enregistrer une seconde victoire à domicile et ainsi prendre plus de confiance afin de bien négocier leurs matchs hors de leurs bases. Le dernier match au programme de demain, vendredi, opposera le MC Oran dont la situation de crise qu'il a traversée au début de cette saison, s'est bien améliorée. Les gars d'El Hamri se trouvent à un point de la zone rouge et doivent donc saisir l'occasion de jouer à domicile pour empocher les 3 points de la partie et ainsi remonter au classement et surtout, quitter cette position proche des relégables. La pression sera très forte chez les joueurs oranais qui doivent nécessairement enregistrer leur première victoire de la saison à domicile, de surcroît, afin de retrouver cette confiance qui leur permettra de retrouver ce jeu agréable qui est très apprécié par les fans du beau football, et surtout qui leur permet d'être plus efficace afin d'offrir à leurs fidèles supporters leur première victoire de cette nouvelle saison 2023-2024. S.m

Programme:

Vendredi 6 octobre 2023:

15h45:

CS Constantine -JS Saoura

MC Alger - ES Sétif

19h00:

US Biskra - Paradou AC

MC Oran - NC Magra