L'athlète para-powerlifting algérien, Hocine Bettir a remporté la médaille d'or, vendredi au Caire, lors de la Coupe du monde handisport (messieurs et dames), qui se déroule jusqu'à dimanche, avec la participation de 70 athlètes de 12 pays dont six Algériens, a-t-on appris auprès de son entraîneur Mohamed Salah-Eddine Benatta. Engagé dans sa catégorie des -65kg, Bettir a soulevé la barre de 190kg à son 1er essai, ce qui lui a permis de s'adjuger le titre suprême, devant l'Égyptien Ahmed Abdelathim Mondy (120kg) et le Namibien Kamenye Kapuma (75kg). Kameny, le médaillé de bronze des deniers Jeux paralympiques à Tokyo-2020 a assuré l'essentiel, lui qui est déjà qualifié aux prochains rendez-vous paralympiques à Paris-2024. Néanmoins, il a échoué à soulever la barre à 195kg (2e essai) et à 200kg

(3e essai), dans un concours assez faible en concurrence. Pour rappel, Bettir avait pris part au dernier Championnat du monde en août dernier à Dubai, et s'était classé en 4e position des meilleurs essais avec une charge à 198kg réussi à son 3e essai. Le rendez-vous cairote permet aux athlètes d'engranger des points supplémentaires dans leur classement paralympique avec l'objectif de se qualifier aux joutes parisiennes, l'année prochaine.