L'Algérien Fakhreddine Thelaïdjia a remporté, dimanche à Kobe au Japon, la médaille de bronze du 400m (T36) des11es Championnats du monde de para-athlétisme (17-25 mai), en terminant 3e de l'épreuve. Engagé au 5e couloir, Thelaïdjia a réussi sa course jusqu'à la fin, terminant sur la 3e marche du podium pour sa première compétition majeure, réalisant le chrono de 54.53. Le titre mondial est revenu à William Stedman de la Nouvelle-Zélande (53.36) devant le recordman du monde australien James Turner (53.52). Lors des séries disputées samedi, Fakhreddine Thelaïdjia avait remporté la sienne en 54.26, réalisant du coup un nouveau record d'Afrique. Pour sa part, le sprinteur Athmani Skander Djamil s'est facilement qualifié pour la finale du 100m T13 (messieurs), en terminant 1er de sa série en 10.75. Athmani a devancé dans la course l'Australien Chad Perris (11.29) et le Colombien Mina Aponza (11.46).