Le directeur sportif de la JS Kabylie Djamel Menad, a écopé d’un mois de suspension ferme (interdiction du terrain et de vestiaires) pour « propos grossiers », a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP), lundi soir, dans un communiqué publié sur son site officiel.« Suite à l’examen des pièces versées au dossier, et aux rapports des officiels de la rencontre, et après l’audition du directeur sportif de la JSK Menad Djamel, signalé pour propos grossiers, l’intéressé est sanctionné pour un mois de suspension ferme (interdiction du terrain et de vestiaires) plus 100000 dinars d’amende à compter du 2 octobre 2023 », a précisé la même source.

Par ailleurs, la JS Kabylie, l’USM Alger et le CR Belouizdad ont écopé chacun d’une amende de 100000 dinars pour utilisation et jets de fumigènes/ 1ère infraction) plus une mise en garde . De son côté, le CS Constantine s’est vu infliger une amende de 200000 dinars pour « absence d’entraîneur en chef sur la main courante », suite à la démission du désormais ancien coach Lyamine Bougherara. Enfin, le MCE El-Bayadh a écopé d’un amende totale de 140000 dinars pour « conduite incorrecte de l’équipe » et « mauvais comportement des ramasseurs de balles ».