Après un match amical intense entre l'Algérie et l'Égypte, qui s'est achevé sur un score d'un but partout, l'entraîneur national, Djamel Belmadi, a partagé ses réflexions sur le jeu, l'arbitrage, et les performances de son équipe. Lors de la conférence de presse d'après -match, Djamel Belmadi, a sorti son excuse préféré lors des contre performances de son équipe, en l'occurrence...l'arbitrage. «Sans polémiquer, ce qui m'a gêné le plus avec l'arbitrage c'est le fait de casser le rythme. C'est fatiguant, ce n'est pas ça le beau football qu'on voit en Europe. C'est vrai que le temps est rattrapé en fin de match, mais non, ça casse le rythme et l'intensité du match», a-t-il déclaré. Le coach national est également revenu sur l'expulsion du joueur égyptien. Il estime que cette expulsion a elle aussi joué un rôle dans le fait de casser le rythme du jeu. «Ce sont des matchs toujours avec beaucoup d'engagement. Je n'étais pas content que leur joueur soit expulsé car on est venu faire un match dont on doit apprendre», a soutenu celui qui s'excité sur le terrain pour demander l'exclusion du joueur égyptien après son «attentat» contre Ahmed Touba. Le sélectionneur national avoue, néanmoins, que ses joueurs n'ont pas su profiter de cette supériorité numérique. «J'ai dit aux joueurs c'est dur face à une équipe à 10 qui va défendre et qui en plus est disciplinée», a-t-il répliqué.«À 10 contre 11, on devait faire mieux, il y a eu beaucoup de déchet technique, on devait les faire courir, aller plus dans les intervalles et attaquer plus cette défense», a poursuivi le coach Belamdi. Très énervé durant cette conférence de presse, il estime que cette situation a laissé passer une opportunité d'apprendre. En ce qui concerne les performances de Riyad Mahrez, Belmadi a répondu avec pragmatisme à une question des journalistes. «Pourquoi lui et pas un autre? Vous dites que c'est la star de l'équipe, je n'aime pas ça, la star c'est l'équipe elle-même. Mais si vous avez un reproche à lui faire, allez au bout de votre question, vous avez le droit», a-t-il rétorqué. Belmadi a également évoqué la discipline de l'équipe égyptienne, qui a su défendre et casser le rythme. «Les Égyptiens ont beaucoup d'expérience, ils savent comment défendre, comment casser le rythme», a-t-il admis. En conclusion, Belmadi a exprimé des regrets quant au manque d'application des stratégies travaillées pendant le stage d'octobre. «Il y a des choses qu'on a travaillées qu'on n'a pas appliquées pour être satisfaits», a-t-il regretté estimant que cette fin de stage n'a pas été aussi bonne que ce qu'il prévoyait. Un «tacle» envers ses protégés qui ne semblent pas avoir appliqué ses consignes. Il fait ainsi part de sa grande déception à ce sujet laissant attendre que des changements auront lieu durant le prochain stage à la m- novembre et le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce match amical intense contre l'Égypte semble avoir laissé à Belmadi matière à réflexion et des ajustements à apporter à son équipe en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. La quête de la perfection continue pour l'équipe algérienne.