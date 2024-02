Blessé lors de la pré-saison avec l’Inter Miami, Lionel Messi a dû renoncer à un match amical à Hong Kong. Problème, il a été aperçu tout sourire trois jours plus tard sur un terrain au Japon, ce qui ne passe pas du tout pour les autorités chinoises qui viennent de sanctionner la sélection argentine. Durant ce match, des huées sont tombées des gradins. Face au malaise, le gouvernement local via le secrétaire de la culture à menacer l’organisateur de l’évènement Tatler Asia de lui retirer ses subventions publiques. Le problème aurait pu s’arrêter là sauf que le mercredi suivant, soit trois jours plus tard, Messi était tout sourire au Japon et a même disputé 30 minutes contre le Vissel Kobe. C’en est trop pour la Chine. Senties insultées par le comportement de l’ancien Parisien, les autorités chinoises ont tout simplement décidé d’annuler la tournée prévue du 18 au 26 mars de la sélection argentine.

«Compte tenu des raisons que tout le monde connaît, d’après les autorités compétentes, les conditions pour que l’évènement ait lieu ne sont pas réunies», écrit le Bureau des sports de Hangzhou. Sur Weibo, réseau social très pratiqué en Chine, les internautes semblent d’accord avec cette décision. La plupart évoquent le respect envers leur pays. La fédération argentine, qui a noué des contrats commerciaux avec certaines entreprises locales, doit donc trouver une solution en urgence puisque ses rencontres face au Nigeria (Hangzhou) et contre la Côte d’Ivoire (Pékin) sont annulées…