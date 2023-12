Alors que son prochain match face au MC El Bayadh a été reporté en raison de cet accident de la circulation tragique qui a entraîné le décès du gardien de but d'El Bayadh, Zakaria Bouziane et de l'entraîneur adjoint de cette formation, Khaled Meftah, la JSK n'est pas concernée par le déroulement de cette 11e journée de la Ligue 1 Mobilis. La reprise de la compétition officielle pour le club kabyle est donc programmée pour le 2 janvier avec au menu un déplacement périlleux à Alger pour affronter le leader du championnat, le MCA, dans un Clasico qui promet. Un rendez-vous qui suscite la mobilisation de tout le monde à la JSK où on espère bien le négocier pour se relancer et amorcer un nouveau départ, autrement plus prolifique.

Reprise, hier, dans la bonne humeur

En attendant cette grande affiche contre le Mouloudia d'Alger, les joueurs de la JSK ont repris le chemin des entraînements, hier après-midi, au stade du 1er -Novembre de Tizi Ouzou. Après deux journées de repos accordés par l'entraîneur Rui Almeida à ses joueurs, suite au report du match face au MC El Bayadh, les camarades de Badredine Souyad ont été soumis à une séance d'entraînement soutenue, sous la houlette du coach Almeida et ses adjoints. Une reprise qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance. L'entraîneur Almeida a profité du bon climat qui règne au sein de son groupe pour rappeler à ses poulains, l'enjeu de ce Clasico face au MCA et sa répercussion directe sur l'avenir immédiat du parcours des Jaune et Vert. L'entraîneur portugais de la JSK a expliqué son plan de travail à exécuter avant ce rendez-vous très attendu par le public kabyle.

Boukhanchouche d’attaque

Contrairement au Mouloudia qui affrontera, ce week-end, l'USM Alger dans un derby algérois très attendu, la JSK restera sans compétition et c'est ce qui tracasse à plus d'un titre l'entraîneur portugais du club kabyle, Rui Almeida. Ce dernier fait tout pour maintenir ses joueurs mobilisés avant ce grand rendez-vous du 2 janvier au stade du 5-Juillet face au MCA. Il est vrai que ce dernier échec subi à Constantine a laissé des séquelles et cette trêve forcée tombe à point nommé pour permettre au staff technique de la JS Kabylie de corriger quelques lacunes et surtout trouver des solutions avant l'un des rendez-vous les plus attendus par les supporters des Jaune et Vert contre le Mouloudia d'Alger.

Un match amical pour combler le vide

Ceci dit, cet arrêt forcé du championnat, permet aussi aux Kabyles de récupérer leur métronome au milieu de terrain, Salim Boukhanchouche.

Ce dernier se remet bien de sa blessure contractée face au CSC et devrait être d'attaque pour le Clasico, face au Mouloudia d'Alger. Ça devrait être aussi le cas pour le gardien de but kabyle, Chemseddine Rahmani. Dans le but de combler le vide engendré par cette trêve forcée en matière de compétition, le coach Rui Almeida qui craint la démobilisation de ses joueurs, espère programmer un match amical avant d'affronter le MC Alger.

Cette rencontre de préparation face à un adversaire qui reste encore à désigner, sera une belle occasion pour le staff kabyle pour faire tourner son effectif, maintenir ses troupes mobilisées et surtout s'arrêter sur le onze qui sera appelé à débuter le Clasico du 2 janvier prochain contre le Mouloudia d'Alger.