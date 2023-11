Après son transfert capoté au Dynamo Zagreb, l'été passé, le milieu de terrain international algérien espoirs, Yacine Titraoui, pourrait bien réaliser son rêve et signer dès cet hiver en France où plusieurs clubs sont sur ses traces. À cet effet, nous apprenons que le joueur du Paradou AC serait en négociations avancées avec une formation de Ligue Une française. Il s'agit de Montpellier qui est donc revenue à la charge au sujet de ce talentueux joueur. Courtisé par la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger qui le voulaient, notamment sous forme de prêt, Titraoui avait décliné les offres de la Ligue 1 algérienne pour se concentrer sur son avenir ailleurs et peut-être bien en France.

Zetchi ne bloquera pas mais....

Celui qu'on considérait comme le meilleur jeune espoir algérien du championnat algérien ne tarderait pas à quitter l'Algérie. En plus des offres reçues de Belgique, Yacine Titraoui est devenue une priorité pour Montpellier. Cette pépite formée à l'académie du Paradou AC, avait aussi refusé plusieurs offres alléchantes du Golfe pour pouvoir atteindre son objectif de jouer en Europe. Son président Kheïreddine Zetchi a, selon des sources sûres, donné son feu vert pour le transfert de Titraoui en France, dès l'ouverture du marché des transferts d'hiver. De plus, connu pour être quelqu'un de très exigeant en matière de négociations, l'ancien président de la FAF qui est aussi le propriétaire de l'Académie du PAC, n'est pas prêt à le céder pour des miettes.