Samedi dernier, face aux rumeurs insistantes, la Casa Blanca a, pour la première fois, démenti officiellement toute négociation avec le Bondynois.. «Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C.F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG.» Un communiqué auquel a réagi le boss des Rouge et Bleu. En effet, la Gazzetta dello Sport a pu s'entretenir avec Nasser Al-Khelaïfi. Et ce dernier a réagi au communiqué madrilène. «Je n'ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres. Kylian continue d'accomplir de grandes choses et peut-être que les gens le prennent pour acquis, mais personne n'a joué deux finales de Coupe du monde et même marqué un triplé. Je le répète: Kylian est le meilleur au monde, c'est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France.

Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir. Nous visons le sommet, nous cherchons toujours à nous améliorer et à grandir.

Les nouvelles fondations ont besoin de temps, d'un objectif, de patience, de persévérance. Un projet se construit avec un plan, pas sur quelques courses.»