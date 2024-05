Le cycliste algérien, Nassim Saïdi, de la formation «Madar Pro Team» a remporté la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste 2024 (TAC-2024), à l'issue de la dixième et dernière étape, Annaba-Guelma-Annaba (148,5 km), avec la participation de 59 coureurs issus de 16 équipes.

Dans une ambiance festive et en présence d'un public annabi venu nombreux sur le cours de la Révolution, Saïdi s'est emparé du maillot jaune, exprimant sa joie de gagner cette 24e édition devant des concurrents érythréens et rwandais très redoutables, mais la volonté de triompher devant le public algérien était tellement grande que la victoire finale lui a ouvert ses bras.

«Tout d'abord, je dédie cette victoire au public algérien et au peuple palestinien opprimé. Comme vous le savez, nous avons vécu une 24e édition très épuisante et ardue en dix étapes dont certaines ont été très difficiles, notamment la 9e étape au cours de laquelle la course a été neutralisée, suite à la chute massive d'environ 30 cyclistes au sein du peloton due aux conditions météorologiques difficiles, avant sa reprise», a déclaré, tout heureux, le grand vainqueur de la 24e édition du TAC.

Sublime travail tactique des Algériens

Lors de la 10e et dernière étape, les coureurs algériens, emmenés par leurs homologues du «Madar Pro Team», ont adopté une stratégie tactique basée sur le travail de groupe afin de fatiguer le porteur du maillot jaune, l'Érythréen Meron Hagos, en lançant des attaques depuis le coup de starter de l'étape, ce qui l'a fait tomber dans le piège. L'Érythréen a dû faire énormément d'efforts pour surveiller les Algériens, qui ont délibérément laissé Saïdi à l'aise jusqu'aux derniers kilomètres, avant de mener l'attaque finale qui lui a permis de remporter la première place au classement général.

Saïdi (29 ans), a terminé le Tour d'Algérie-2024 qui s'est déroulé sur plus de 1400 km, en tête du classement général final avec un temps de 30h49m31sec, devant le Néerlandais, Lars Quaedvileg, (30h49m39sec) et le Mauricien, Christopher Rougier Lagane, (30h51m12sec). «Je remercie mes collègues de l'équipe Madar de m'avoir fait confiance et aussi pour leur soutien total jusqu'au dernier moment pour arracher le maillot jaune, ainsi que le staff technique et tous les collaborateurs de l'équipe, car ce sacre est le résultat des efforts conjugués de tous sans exception. Je remercie également certaines des équipes algériennes qui ont travaillé avec nous de manière collective», a-t-il ajouté.

Hamza Yacine, le roi du sprint

De son côté, Hamza Yacine a remporté le maillot vert du cycliste le plus rapide du Tour d'Algérie 2024, réussissant à le conserver après l'avoir porté lors du TAC- 2023. L'Algérien de 27 ans a exprimé sa satisfaction après sa belle performance lors de cette édition: «Avec mon succès pour la deuxième année consécutive, ainsi que ma contribution avec mon équipe pour la victoire du maillot jaune, car ma victoire sans la victoire de l'Algérie n'a pas une grande importance.»

Le maillot à pois du grimpeur est revenu à l'Érythréen, Aweet Aman, (Centre international de l'UCi) avec un total de 53 points, d'autant qu'il a porté ce maillot lors des six dernières étapes.

Le Rwandais Masengesho a remporté le maillot blanc du meilleur jeune (moins de 23 ans), avec un temps de 30h53m29sec, devançant l'Érythréen, Michael Melkias, (deuxième en moins de deux minutes), qu'il portait depuis la première étape.

Enfin, le doyen du Tour, Azzedine Lagab, (38 ans), vainqueur du maillot rouge du meilleur cycliste algérien, a déclaré: «La victoire de Saïdi est l'aboutissement du grand travail que nous avons accompli depuis le début du Tour, car nous avons su mener à bien notre mission qui n'a pas été facile à cause des pannes et de la chute de Saïdi, qui a été blessé, mais finalement nous sommes parvenus à notre but», dira Lagab.

Enfin, la journée de ce mercredi a été consacrée au déroulement du Grand Prix international d'Annaba dans un circuit fermé de 1,5 km à parcourir 50 fois. Le Grand Prix international d'Alger, se tiendra vendredi, et sera long d'une distance de 1, 620 km à parcourir 50 fois.