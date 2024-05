Le coureur cycliste algérien, Nassim Saïdi, a remporté, samedi, le Grand Prix de la ville d'Oran, en couvrant la distance en 2:42.37. Le sociétaire de Team Madar Pro a devancé l'Indien, Cahy Adi Ai Man (Terengganu Cycling Team), alors que la troisième place est revenue à l'Allemand, Tillman Sarnowski (Embrace The World), auteurs du même chrono. Le vainqueur touchera une prime de 970 euros, le deuxième 484 euros, alors que le troisième percevra 243 euros, selon les dotations de ce Grand Prix. Le Grand prix de la ville d'Oran s'est déroulé sur un parcours fermé de 117 km (18 tours) en présence de 72 cyclistes issus de 15 équipes. Le départ et l'arrivée de la course ont été jugés au Centre des conventions «Mohamed Ben Ahmed».

Le Grand Prix de la ville d'Oran est le premier évènement inscrit au programme du 24e Tour d'Algérie. Deux Grands prix restent à disputer: Annaba (22 mai) sur un parcours de 1,5 km en 50 tours, et le Grand Prix d'Alger le 24 mai (un parcours de 1,65 km en 50 tours). Le 24e édition du Tour d'Algérie (12-21 mai) qui s'élancera, dimanche, à travers dix étapes sur une distance de plus de 1 400 km, verra la participation d'environ 80 coureurs représentant 16 équipes, dont dix formations étrangères, suite à l'absence de l'Équipe nationale libyenne. La caravane du Tour d'Algérie 2024 effectuera une tournée dans un grand nombre de wilayas du pays, en partant du nord-ouest du pays, à partir de la ville d'Oran (nord-ouest) et en passant par différentes villes algériennes que sont: Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ténès, Chlef, Blida, Bouira, Sétif, Constantine, Skikda, Annaba, Guelma, jusqu'à Annaba (nord-est).