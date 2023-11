Sacrée vice-Championne du monde des barres asymétriques, en octobre dernier à Anvers (Belgique), la star de gymnastique algérienne Kaylia Nemour, a décroché la médaille de bronze du concours général au 40e mémorial «Arthur Gander» en Suisse, une compétition inscrite dans le cadre de sa longue préparation aux Jeux olympiques de Paris-2024, auxquels elle est qualifiée.

La gymnaste algérienne, âgée de 16 ans, qui a obtenu la note de 39550 points, récoltée des concours du Saut (12555pts), barres asymétriques (13800pts) et la poutre (13200 pts), arrive derrière la Brésilienne Julia Soares (39850 pts), remportant la médaille d'or, et la Française Melanie Dos Santos (39750pts), s'adjugeant la médaille d'argent du tournoi.Pour rappel, Kaylia Nemour avait validé son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le lundi 2 octobre dernier, lors des qualifications des mondiaux 2023 d'Anvers, après un très beau concours général dont une grande performance aux barres. Auparavant, la gymnaste algérienne Kaylia Nemour avait décroché deux médailles (1 argent et une bronze) aux Nouveaux internationaux de France, disputés les 16-17 septembre dernier à Paris, et comptant pour la Coupe du monde de gymnastique (World Challenge Cup).