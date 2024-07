Super favorite dans sa spécialité des barres asymétriques, la gymnaste algérienne Kaylia Nemour s'est qualifiée à la finale des Jeux olympiques 2024 de Paris, dimanche à l'Arena de Bercy. Dominatrice aussi au concours général, Nemour a donné rendez-vous à ses concurrentes le 1er août prochain pour la finale de cette épreuve qui s'annonce palpitante et d'un niveau très relevé.

La vice-championne du monde algérienne de 17 ans, Kaylia Nemour, a entamé le rendez-vous olympique de Paris 2024 par une superbe performance lors des qualifications aux barres asymétriques. Avec un enchaînement absolument maîtrisé, l'Algérienne a déjà découragé l'ensemble de ses adversaires dans cette spécialité qu'elle avait aussi dominée lors des épreuves de Coupe du monde 2024 qu'elle avait pour rappel, brillamment remporteé. Une superbe qualification qui lui permet de terminer largement en tête avec une note incroyable de 15. 600.

L'Algérienne avec un degré de difficulté de 7.100, a devancé ses principales concurrentes dans cette discipline, à savoir les deux Chinoises Qiu Qiyuan (15.066) et Zgang Yihan (14.700).

La quadruple médaillée d'or en Coupe du monde 2024 dans cette épreuve, disputera donc sans surprise la finale le 4 août 2024, à l'Aréna de Bercy où elle sera encouragée par des milliers d'Algériens qui ont été très chauds et assez assourdissants dans les tribunes, ce dimanche, lors de ces qualifications. Nemour très touchée par ce public algérien composé notamment de la diaspora algérienne en France, a répondu par des performances étonnantes sur le tapis de l'Aréna de Bercy, en offrant un spectacle apprécié par tous et logiquement applaudi par les présents.

Kaylia Nemour qualifiée donc haut la main, pour la finale des barres asymétriques aux JO de Paris 2024 après une performance incroyable, était aussi engagée dans les qualifications par agrès: sol, poutre et saut de cheval. À l'heure où nous mettions sous presse, Nemour était bien engagée pour assurer les qualifications individuelles dans ces spécialités. Même si elle ne partait pas favorite (hier en fin d‘après midi), Kaylia était motivée à tout donner pour se qualifier au moins dans une autre spécialité (sol, poutre ou saut de cheval), pour augmenter ses chances de médailles dans ces Jeux olympiques 2024.

Avide donc d'offrir à son pays d'autres médailles olympiques historiques, la Championne algérienne avait dans la matinée de ce dimanche assuré une qualification au concours général aux JO de Paris 2024 après une performance incroyable! Dominatrice aussi au concours général, Nemour a donc donné rendez-vous à ses concurrentes le 1er août prochain pour la finale de cette épreuve qui s'annonce palpitante et d'un niveau très relevé.

Pour sa première sortie, Kaylia Nemour a donc rendu des millions de fans heureux en attendant bien sûr, les finales qu'elle disputera à l'Aréna de Bercy à Paris, où elle promet de tout donner pour briller et rendre les Algériens fiers de leur jeune prodige de 17 ans.