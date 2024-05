«Le Mouloudia d'Oran a les moyens de sa politique lui permettant son maintien en Ligue 1», a indiqué Lamine Kebir, manager général du club phare de l'ouest du pays, à savoir le Mouloudia d'Oran. Une telle déclaration vaut sans aucun doute son pesant d'or, si l'on prend en compte les explications qui ont été fournies par le même responsable. Ce dernier ne se fait plus discret en revenant sur les derniers évènements qui ont marqué le club et le défi majeur l'attendant en cette fin de compétition nationale, le championnat de la saison 2023-2024. Ces challenges sont d'autant plus importants à concrétiser que les Hamraoua, responsables administratifs, responsables de la barre technique et joueurs, sont plus que jamais appelés à s'accrocher de plus belle et de surcroît avec rigidité tout en accrochant leurs invités appelés à leur rendre visite au stade Zabana à l'occasion des quatre prochains matchs que disputeront les Rouge et Blanc sur leurs propres bases, à domicile. Pour sa sortie médiatique, Lamine Kebir s'engage tout en engageant par-là même le MC Oran à faire preuve de sa suprématie en ne laissant rien au hasard. Autrement dit, la survie du club d'El Hamri est tributaire de ses joueurs et de leur abnégation. D'autant plus que l'objectif visé est de réaliser le minimum visé par les Hamraoua, ne serait-ce que le maintien du club dans le rang des clubs d'Élite, en Ligue 1. Lamine Kebir ne fera aucunement dans le détail en faisant état du secret magistral ou encore de la mission, certes rude et dure, attendant les Rouge et Blanc.

«Nous allons gagner les quatre matchs» que disputera le club à Zabana, a-t-il dit. Loin d'être sceptique ni encore moins défaitiste, le manager général du club est bien au contraire rude et optimiste dans ses dires en abordant la question liée au reste du championnat, notamment en ce qui a trait à l'évolution du MC Oran loin de sa forteresse, El Hamri.

«On gagnera tous nos matchs à domicile»

Attendu pour trois déplacements à l'extérieur, le MC Oran aura, selon son manager, à «engranger le maximum de points». La rencontre gagnée face au CR Belouizdad a fait l'objet de diatribes, notamment dans le volet lié à l'arbitrage. Dans cette confrontation, le MC Oran s'en est sorti vainqueur par une petite marge qui a été signée par le joueur Boussalem qui a exécuté un penalty. Cette sentence prononcée par l'arbitre a été sévèrement critiquée. Il en est de même pour l'arbitre qui a fait l'objet de cette diatribe. Lamine Kebir n'en revient pas encore une fois dans ses dires en défendant le club l'employant tout en indiquant que le club oranais est, cette année, victime d'erreurs d'arbitrage.

«On nous critique pour le seul penalty sifflé pour nous»

En tempérant les ardeurs, Lamine Kebir n'a pas versé dans l'amalgame ni n'a été accusateur en soulignant que ces «erreurs» d'arbitrage sont involontaires mais ont tout de même impacté le cours du club. Il s'agit, selon Lamine Kebir, d'erreurs certes «pas intentionnées» qui ont parfois marqué, de manière directe, les résultats du club. Le même responsable juge «anormales» ces flots de critiques lancées à l'adresse du club qui a réussi à obtenir le seul et unique penalty durant 25 journées de cette compétition, le championnat. La rencontre MC Oran- CR Belouizdad a d'autant plus été critiquée que le manager général des Hamraoua est sorti de son mutisme et a jugé utile d'apporter sa réponse par le biais de laquelle il a coupé net l'herbe sous les pieds des détracteurs du MC Oran. «Certains nous critiquent sur le seul penalty sifflé pour nous cette saison. Notre victoire est largement méritée», a-t-il indiqué laconiquement sans pour autant juger utile de s'étaler encore plus.