L'ailier international algérien de West Ham (Premier league anglaise de football) Saïd Benrahma, s'est montré ambitieux en visant la victoire finale à la prochaine coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier - 11 février). «Le trophée est un objectif, mais nous allons gérer match par match, étape par étape. Il faut rêver tout en restant réalistes, car ce ne sera pas facile. Nous sommes en train de nous préparer pour être prêts pour le tournoi et essayer de réaliser quelque chose de beau. On se concentre sur nous-mêmes. Favoris ou non, on ne se fie pas à ce qui se dit ailleurs», a affirmé Benrahma lors d'une zone mixte organisée samedi avec la presse à Al-Aïn (Emirats arabes unis). L'Algérie a hérité du groupe D à la CAN-2023, en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie, et de l'Angola. Les «Verts» entameront la compétition, lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie, mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00). Benrahma s'exprimait à deux jours du match amical prévu, aujourd'hui, face à l'Égypte au stade Hazaa-Bin-Zayed d'Al-Aïn (17h00, algériennes), dans le cadre des préparatifs en vue des deux premières journées des qualifications de la Coupe du monde 2026 prévues en novembre. Pour son premier test, les «Verts» se sont imposés jeudi face au Cap-Vert (5-1), en match disputé au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. «C'était un match riche en enseignements qu'on a su gérer de bout en bout. Nous sommes en pleine confiance, l'essentiel est de continuer sur cette voie. Tout le monde a fait son boulot, y compris les remplaçants. Il reste le mois de novembre, avant d'aborder la préparation effective de la CAN», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner: «Les nouveaux joueurs se sont très bien adaptés, on commence à avoir un groupe vraiment soudé. Nous sommes en train de produire du beau football, comme ça été le cas face au Cap-Vert. J'espère qu'on continuera sur cette lancée. Le plus important est d'être prêts pour la CAN.» Interrogé sur la politique de reconstruction prônée par le sélectionneur national Djamel Belmadi, Benrahma a affirmé que la concurrence sera rude. «Les places sont désormais chères, chacun de nous doit se donner à 100% et donner le meilleur de soi dans l'intérêt de l'Équipe nationale, ce n'est guère un objectif individuel.» Enfin, Benrahma s'est exprimé sur le match amical face à l'Égypte, vice-champion d'Afrique. «C'est un match de prestige, mais ça reste un test amical. Nous allons l'aborder avec détermination et sérieux. Nous visons la victoire, même si ce ne sera pas facile pour nous. Nous avons les armes pour réaliser un bon résultat», a-t-il conclu.