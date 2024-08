Le défenseur international algérien Yanis Hamache a, dans des déclarations faites au micro de la chaîne de sa nouvelle formation, abordé son transfert cet été au Mouloudia d'Oran. Hamache a expliqué les raisons qui l'ont poussé à choisir le MCO malgré les autres offres reçues. «Mon envie était directement de venir au MCO parce que déjà l'histoire du club est incroyable, les supporters pareils. Je me voyais vraiment revenir dans mon pays, ce qui me tient à coeur, et de donner le maximum pour les supporters et le club. J'ai eu beaucoup de contacts de certains clubs en Algérie, mais mon choix était directement fait. Mon envie c'était le MCO. Cela s'est fait assez rapidement», dira d'emblée l'ancien Niçois. Revenant au sujet de la préparation d'avant-saison, Yanis Hammache déclare : «On voit un gros changement vraiment que ce soit du plus haut comme les personnes qui sont sur le terrain avec nous c'est incroyable. Tout a été fait, on a été poussé vers l'avant et on travaille dans de bonnes conditions. On a tout pour réussir Inchallah cette année.» Interpellé à propos de la ferveur des supporters d'El Hamri, Yanis Hamache répond « Pour revenir sur les supporters, j'ai vu la pression. J'ai fait plusieurs clubs mais on voit vraiment en Algérie, comme quand j'étais sélectionné en Équipe nationale, on voit cette ferveur qu'il y a ici et c'est incroyable. On a juste envie de le rendre aux supporters. On voit les efforts, l'encouragement. Malheureusement la saison passée a été un peu compliquée. L'équipe s'est maintenue en Ligue 1 et maintenant c'est à nous de tout donner. Notre objectif, c'est vraiment le haut tableau et rien d'autre.»