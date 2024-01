A la veille de son choc joué, hier, contre l’Angola, la sélection nationale a effectué son dernier entraînement au Lycée Classique de Bouaké, ce dimanche. Cette ultime séance, a été précédée par une Zone mixte pendant laquelle les joueurs de l’Équipe nationale se sont exprimés au sujet de la rencontre de ce lundi et, surtout sur le reste du parcours des Verts dans cette coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) qui se jouera donc en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Quatre joueurs étaient présents à cette zone mixte qui a duré un peu plus d’un quart d’heure. Il s’agit du défenseur latéral droit de l’Équipe nationale, Youcef Atal, du gardien de but de l’EN, Anthony Mandrea, Youcef Belaïli et du milieu de terrain de l’AS Rome, Houssem Aouar.

Anthony Mandrea (gardien de but) : «Notre état d’esprit est irréprochable»

Le gardien de but de l’Équipe nationale, Anthony Mandrea, a axé le grand volet de son discours sur l’état d’esprit du groupe des Verts, engagé donc dans cette CAN 2024, qui se déroule en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Serein, le portier du stade Malherbe de Caen, confie que quel que soit le prix à payer, ses camarades et lui sont prêts à tout pour rendre heureux le peuple algérien. « Nous sommes focus là-dessus depuis deux semaines, nous avons bien travaillé, l’état d’esprit est très bon, le groupe vit bien. On a eu le temps de bien se préparer, étape par étape, d’abord sur le plan physique, puis sur les plans technique et tactique. »

«J’aborde bien ce tournoi»

Anthony Mandrea qui disputera sa première coupe d’Afrique des nations, semble bien aguerri aux rencontres de haute intensité dans des conditions difficiles en Afrique. C’est en tout cas ce qu’il laisse entendre dans ses déclarations à la presse. «Sur un registre personnel, j’aborde bien ce tournoi, pendant un an et demi, j’ai pu prendre la température avec l’Équipe nationale, voir comment ça se passe en Afrique. Après, pour le poste de gardien de but, il est très important dans une équipe, tous les joueurs doivent avoir confiance en leur gardien. Et de ce côté-là, je peux vous dire qu’on est soudé et solidaire.»