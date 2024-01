S'arrêtant en zone mixte, Aïssa Mandi est revenu sur l'élimination de l'Algérie et a bien voulu donner son avis sur la désillusion vécue par le peuple algérien après cet échec, le troisième de suite après l'élimination du premier tour au Cameroun, et la déception du Mondial 2022 raté.

À ce sujet, il déclare que les joueurs ressentent le même sentiment que leurs supporters en cette pénible période. «C'est la même déception, c'est exactement pareil. On se sent capable de faire beaucoup mieux, malheureusement ça ne marche pas, c'est comme ça, c'est le foot, en tout cas on a tout tenté et ça je peux vous l'assurer.»

Interrogé au sujet du manque d'efficacité devant les buts adverses Aïssa Mandi: «Non, c'est sûr, on a l'impression que ça ne marche pas quoi qu'on fasse.

On peut tirer 20 à 25 fois au but il y a toujours quelque chose: une main, un pied, un penalty non sifflé. On a tout tenté honnêtement, on a tout laissé sur le terrain pour essayer de se qualifier, au moins d'égaliser, mais ça n'a pas marché.» Avant de clore son intervention, le joueur du Villarreal a tenu à adresser un message aux supporters algériens.

Aïssa a commencé par les remercier pour leur soutien et leur encouragement avant, et durant la CAN: «On est déçu tout autant que ceux qui sont venus ici. Merci d'être venus nous soutenir. Malheureusement on n'a pas fait le travail, on aurait dû au moins passer les poules, ça n'a pas marché. Je ne saurais pas vous dire maintenant pourquoi ni comment, on va analyser ça à froid.

L'avenir pour le peuple et pour la section nationale sera meilleure qu'aujourd'hui.»