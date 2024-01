Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a bien voulu donner son avis sur les chances des Verts contre la Mauritanie. Le premier responsable du football en Algérie, présent à Bouaké, a notamment déclaré que la victoire était impérative, aujourd'hui, contre la Mauritanie au stade de Bouaké (21h00,(heure algérienne)), pour pouvoir valider la qualification aux 1/8es de finale de la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier- 11 février prochain), à l'occasion de la 3e et dernière journée «Gr.D». «Nous abordons le match face à la Mauritanie avec l'intention de l'emporter.

«La réclamation ne va rien changer...»

Le point décroché samedi dans le temps additionnel face au Burkina Faso nous a permis de revenir de loin. Les joueurs sont désormais libérés sur le plan psychologique, ce qui va beaucoup les motiver en vue du prochain match. On espère tous une victoire pour continuer l'aventure dans cette CAN.» A, notamment indiqué Sadi dans des déclarations faites à la presse algérienne.

Le président de l'instance fédérale, Walid Sadi, s'exprimait aussi quelques instants avant l'entame de la séance de reprise de l'entraînement des Verts, effectuée à huis clos au Lycée Classique à Bouaké, au lendemain du match nul décroché face au Burkina Faso lors du temps additionnel, grâce à une réalisation de Baghdad Bounedjah, Sadi est revenu sur la réclamation officielle introduite auprès de la commission d'arbitrage de la Confédération africaine (CAF), au sujet de la prestation de l'arbitrage du match face au Burkina Faso et le directeur du VAR qui a injustement privé l'Algérie d'au moins deux penaltys dans ce duel soldé sur un score de parité de 2 buts partout. «Nous n'avons encore reçu aucune réponse de la part de la CAF. La réclamation ne va pas changer le résultat du match, mais l'objectif est d'alerter l'instance continentale sur l'importance de garantir un arbitrage impartial lors des prochains matchs du tournoi», a-t-il confié.

«L'arbitre de la VAR n'a pas joué son rôle»

Voulant savoir si l'Algérie n'était pas visée par un quelconque complot pour réduire ses chances de triompher lors de cette CAN 2024, qui se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au février 2024, le président de la Fédération algérienne de football, en fin diplomate, répondra: «Il n'y a aucun complot contre l'Algérie, mais l'arbitre de la VAR (le Gabonais, Pierre Ghislain Atcho, ndlr) n'a pas assuré son rôle, convenablement, en s'abstenant de saisir le directeur de jeu sur trois situations litigieuses en pleine surface.» Pour rappel, après la deuxième journée, jouée samedi, le Burkina Faso et l'Angola occupent conjointement la tête du «Groupe D» avec 4 points devant l'Algérie (2 points), et la Mauritanie ferme la marche avec 0 point.