Le MC Alger, leader de la ligue 1 Mobilis avec un total de 36 points devant le CR Belouizdad, deuxième avec 28 points, est concentré sur la préparation de ses deux premiers matchs de la phase retour contre l'ES Ben Aknoun et le CS Constantine, au moment où, le président du club Hakim Hadj Redjem n'a pu recruter que deux joueurs, à savoir le milieu de terrain de l'ES Sétif, Larbi Tabti (30 ans) et l'attaquant ivoirien, Romaric Ouattara (19 ans). Au même moment, le président du Mouloudia est également sous pression, puisque beaucoup de clubs visent deux de ses joueurs les plus remarquables, à savoir Zakaria Naïdji et l'Ivoirien Mohamed Zougrana.

L premier a atteint la barre d'un million d'euros, alors que pour le second sa valeur marchande est de l'ordre de 700 000 euros. Mais le président de l'équipe, ainsi que le coach Patrice Beaumelle refusent de laisser partir ces deux atouts très importants dans le dispositif de l'équipe, dont l'objectif est d'arriver à rafler tous les titres en jeu, y compris la Coupe africaine. Cela se passe au moment où, Ali Haroun et auparavant Mesmoudi ont été cédés à l'ES Ben Aknoun, alors que Chouaib Debbih a résilié son contrat.

Par ailleurs, pour le MC Oran, les responsables du club de l'ouest du pays ont fait du recrutement de l'attaquant Kheireddine Merzougui, sa priorité, pour renforcer sa ligne offensive durant la phase retour décisive.Or, le président du MCA a catégoriquement refusé le départ de son joueur qui a souvent marqué des buts décisifs avec le Doyen. De plus, les responsables du Mouloudia d'Alger ont voulu également recruter Youcef Bendebka joueur évoluant à El Fet d'Arabie saoudite ainsi que de Haris Belkebla, mais, aux dernières nouvelles, ces deux options sont tombées à l'eau.

Pour le moment, les joueurs se préparent activement sous la direction du coach principal Beaumelle, dans la perspective de gagner le prochain match face à l'ES Ben Aknoun. Baumelle et ses joueurs sont à pied d'oeuvre en matière de préparation depuis l'après-midi de lundi dernier pour viser d'abord la victoire face à l'ES Ben Aknoun qui occupe la 14e place au classement avec un total de 10 points. Par la suite, les Vert et Rouge doivent disputer le second match retour en recevant le CS Constantine qui partage la 5e place avec l'ES Sétif avec un total de 24 points chacun.

Enfin, au sujet du prochain match, vendredi prochain, face à l'ES Ben Aknoun, à partir de 15h30, le joueur du Mouloudia, Hassan Khodj avertit en déclarant, entre autres: «Attention, Ben Aknoun a gagné en maturité», en expliquant que «depuis le match aller l'ESBA, cette dernière s'est améliorée».

Quant à savoir ce qu'il pense en affrontant son ancienne équipe de Ben Aknoun, Khodja rappelle que «J'ai passé de belles années au sein de l'ESBA, mais étant professionnel, je laisserais mes sentiments de côté...».