Profitant du report du match face à l'ES Ben Aknoun, l'entraîneur du MC Alger, Patrice Beaumelle, a accordé trois jours de repos à ses joueurs avant de reprendre les entraînements, dimanche, dans la perspective de bien préparer leur prochain match où, les Verts et Rouge recevront l'un de leurs concurrents directs, à savoir le CS Constantine, samedi prochain, au stade du 5-Juillet à Alger.

Il faut rappeler que les responsables du MC Alger, ont refusé catégoriquement de changer de domiciliation, comme l'a proposé la Ligue de football en cas de surplus de matchs dans cette enceinte sportive qui pourrait affecter très sérieusement sa pelouse.

La Ligue a proposé aux Vert et Rouge de recevoir, dans ce cas-là, au stade Nelson Mandela. Mais les dirigeants du Mouloudia refusent d'entendre parler d'une domiciliation autre que celle du stade du 5-Juillet. Et là, ils n'ont pas omis de rappeler qu'ils avaient bel et bien signé un accord avec la direction du stade du 5-Juillet dans lequel il est stipulé que le Mouloudia recevra ses concurrents sur la pelouse du Complexe Mohamed Boudiaf. Ceci, bien évidemment en attendant son installation définitive au nouveau stade de Douera. Ceci dit, les joueurs et leurs staffs se préparent pour leur match contre le CSC, vendredi prochain, à partir de 16h45. Lors de la préparation des joueurs, le coach Baumelle a travaillé aussi bien le côté défensif qu'offensif.

En effet, en dépit du fait que la ligne offensive des Vert et Rouge est la meilleure de la Ligue 1 professionnelle avec un total de 33 buts inscrits depuis le début de la saison, Beaumelle travaille avec les joueurs de ce secteur pour l'améliorer.

L'équipe du Mouloudia est suivie en matière offensive par celle, championne d'Algérie en titre, le Chabab de Belouizdad avec un total de 23 buts marqués depuis le début de l'exercice actuel.

Entre-temps, Beaumelle a également un oeil sur sa ligne défensive qui a encaissé 9 buts et qui est la deuxième meilleure défense de cette Ligue 1 professionnelle, juste derrière celle du Paradou AC.

Depuis la reprise des entraînements, le coach Beaumelle insiste avec ses joueurs pour assurer la victoire contre le CSC:

«Il faut gagner les trois points face au CSC», dira-t-il aux joueurs, avant de leur rappeler que leurs supporters attendent de meilleures performances pour consolider, d'abord cette position de leader, et ensuite, tenter de distancer leurs poursuivants immédiats et éviter toute surprise.

D'autant qu'on vient de bien entamer la phase retour décisive où, le moindre point perdu risque de coûter cher au décompte final à l'issue de l'actuelle saison, où, en tant que leader, l'équipe mouloudéenne est devenue la formation à battre...

Les joueurs du MCA sont donc bien avertis par leur coach pour ne point faire de faux pas. Encore faut-il noter également, que le coach du Mouloudia d'Alger utilise l'ensemble de ses joueurs, y compris les jeunes, afin de lancer une concurrence saine entre eux et gagner au final avec des joueurs qui seront toujours prêts à prendre part aux différents matchs qui vont, désormais, se jouer à la manière des rencontres de la coupe d'Algérie.