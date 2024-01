En conférence de presse d'avant-match, Djamel Belmadi a été, on ne peut plus clair, au sujet de l'enjeu de cette rencontre face aux Mauritaniens. Ses joueurs ne veulent pour rien au monde s'arrêter là. En d'autres termes, les Verts ont envie de continuer l'aventure dans cette CAN et cela passe, bien entendu, par un succès, ce soir, contre la Mauritanie au Stade de la Paix de Bouaké. Sur cette rencontre décisive, Belmadi dira: « Un match décisif, appelons un chat un chat. Avec peu de temps de préparation, nous avons joué avant-hier, c'est aussi simple que ça.» Revenant aussi sur ce bon état d'esprit montré par ses joueurs, qui ont réussi à revenir deux fois contre le Burkina Faso, samedi lors du deuxième match du groupe, le sélectionneur national, Djamel Belmadi affirme:

« Effectivement sous mon mandat si on n'a pas eu à revenir souvent à la marque, c'est qu'on n'a pas souvent été mené à la marque, juste cinq défaites en six ans.

«Ne tuez pas trop vite Mahrez»

Le ressort psychologique pour revenir ne me surprend pas, je connais mon équipe, on n'a pas envie de quitter la compétition.» Concernant l'inévitable question sur le rendement de son capitaine d'équipe Riyad Mahrez, parfois critiqué de manière subjective, le driver des Verts, Djamel Belmadi répondu avec beaucoup de fermeté: «Je ne veux pas que les gens oublient ce que Mahrez sait faire. O.-k ce n'était pas ses deux meilleurs matchs en sélection, mais ne le tuez pas trop vite. Je ne vous dirais pas s'il sera titulaire ou sur le banc, ce n'est pas le plus important. Ça reste notre capitaine, il a toujours joué sous pression, j'ai toute confiance en lui, l'équipe a toute confiance en lui.» Par ailleurs, interrogé par un confrère présent lors de cette conférence, qui lui a demandé s'il était prêt à démissionner et demander pardon au peuple algérien en cas d'échec, Belmadi a été très court, mais assez significatif dans sa réponse. «Incha'Allah demain on gagne.» Répondra donc Belmadi à un Mauritanien qui lui demande s' il démissionnera en cas de défaite. C'était là une tentative flagrante et peu élégante de déstabilisation à laquelle Djamel a su rétorquer.

Le coach de l'Équipe nationale a aussi abordé le sujet de l'arbitrage et cette plainte introduite à propos de la VAR qui nous a privés d'au moins un penalty flagrant contre le Burkina Faso. À ce propos, il dira: «L'idéal c'est de laisser l'arbitrage de côté et se concentrer sur le match, mais quand il y a des situations qui peuvent changer un match, il faut en parler.

«La VAR? parfois il faut en parler...»

Nos trois buts encaissés ont été vérifiés à la VAR et on ne peut rien reprocher à l'arbitre. Ils ont eu raison de vérifier et donner but au Burkina, pareil pour Kaboré, à partir de là quand nous on a trois situations où la VAR doit être vérifiée... On peut voir un demi-talon de Mandi sur un but et pas le ceinturage de Bounedjah dans la surface?»

Djamel Belmadi confirme aussi le forfait du milieu de terrain milanais Ismaël Bennacer en raison de blessure et évoque aussi sans trop dramatiser l'absence du défenseur central des Verts, Ramy Bensebaïni pour cause de suspension.

«Bensebaïni et Bennacer sont des joueurs importants, c'est plus qu'indéniable. Mais nous avons des joueurs internationaux de bon niveau prêts à les remplacer. Sur le plan physique, tout le travail est fait en amont au Togo. C'était fait pour être prêts.»