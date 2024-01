Achour Chelloul, le président de la JSK qui animait dimanche après-midi une conférence de presse n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour fustiger le comportement des quelques supporters qui ont insulté les joueurs et le staff technique durant les deux dernières rencontres jouées au stade du 1er- Novembre face au Mouloudia d'El Bayadh et de l'US Souf. Pour lui, il n'y a aucun doute, ces gens étaient manipulés par des parties qui veulent nuire à la JSK. «Il y a de la manipulation pour faire du mal à la JSK», a-t-il déclaré, tout en estimant dans la foulée que «les insultes contre les joueurs ne font pas partie de nos traditions».

«Le départ d'Almeida était inévitable»

Abordant longuement le cas du coach portugais Rui Almeida, limogé pour mauvais résultats, Chelloul n'a pas manqué de signaler que le club kabyle était dans son droit de mettre en application cette décision étant donnée que le contrat, avalisé par la Fédération algérienne de football, stipulait que la JSK pouvait mettre un terme à son bail avec Almeida, en cas de mauvais résultats. D'ailleurs, a-t-il précisé, plus de 17 joueurs étaient d'accord avec la décision du limogeage de l'entraîneur dont l'objectif ne cadrait pas avec les perspectives de la direction qui veut des résultats et non la formation d'une équipe.

Par ailleurs, Achour Chelloul a tenu à aborder, devant la presse, le sujet qui fâche, à savoir l'audit qui tarde à être établi pour de nombreuses raisons dont, notamment le manque du bilan de l'année 2022. Ce dernier contient des failles dans la comptabilité, a-t-il fait savoir, tout en précisant que le commissaire aux comptes a refusé ce dernier, à cause d'absence de documents clés dans la comptabilité. Toutefois, il a tenu à rassurer les partenaires du club qui, assurait-il, seront immanquablement réglés. L'audit qui est un élément majeur dans le contrat avec les sponsors, constitue aujourd'hui, la principale difficulté de l'actuelle direction qui a hérité d'une situation inextricable.

«Souyad a quitté à l'amiable»

Enfin, Chelloul n'est pas non plus passé par quatre chemins en abordant les cas des joueurs qui n'ont pas été alignés lors des dernières rencontres. Il a, ainsi, fait savoir que le défenseur cadre Souyad devait résilier à l'amiable son contrat, ce dimanche en fin de journée, tandis que le capitaine Boukhanchouche devra répondre sur son absence à la dernière convocation dont il a fait l'objet. Ce qui ne laisse aucun doute sur le sort de ces deux éléments dans le futur effectif qui sera, faut-il le signaler, tranché par Azzedine Aït Djoudi, nouvel entraîneur de la JSK. C'est d'ailleurs l'annonce phare que le président du club kabyle a faite lors de sa conférence. Azeddine Aït Djoudi, actuel directeur sportif qui a succédé à Djamel Menad, sera désormais le coach principal qui aura à mener la barque des Canaris durant la seconde phase du championnat. Il est également chargé de faire les recrutements nécessaires, a précisé Chelloul.