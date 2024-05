Comme indiqué, il y a de cela plusieurs jours sur ces colonnes, l'Ouganda, adversaire des Verts lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, recevra désormais chez elle à Kampala City.

Après avoir eu l'accord de la Confédération africaine de football, lundi, la Fédération ougandaise de football, retrouvera donc la pelouse du stade Nelson Mandela de Kampala, après une fermeture pour des travaux de rénovation qui a duré 4 longues années. Ainsi, la prochaine rencontre des Verts à l'extérieur dans ces qualifications au Mondial 2026, face à l'Ouganda se jouera sur cette pelouse et non ailleurs.

Ce qui vient mettre un terme aux spéculations et aux rumeurs colportées par certains médias, à propos de la programmation de cette rencontre Ouganda - Algérie du mois de juin prochain dans un autre pays en Afrique.

Ainsi, comme souhaité par les responsables ougandais, les deux prochaines sorties de cette sélection ougandaise contre le Botswana et face à l'Algérie, se joueront bel et bien sur la belle pelouse du stade «Nelson Mandela National Stadium» (Namboole). C'est que le président de la Fédération ougandaise a déclaré dans la presse locale, après la visite d'inspection de la commission d'homologation de la CAF.

Cette dernière a donc donné son accord à la FIFA, de recevoir sur son terrain ses adversaires lors des prochaines rencontres, comptant pour les éliminatoires de la CM 2026 et de la CAN 2025. L'Ouganda pourra donc compter sur ses milliers de supporters et pouvoir jouer ses chances à fond dans les éliminatoires de la CM2026.

La sélection nationale algérienne est donc fixée sur son programme du mois de juin prochain.

Les Verts qui entameront le stage de préparation pour ces deux matchs des éliminatoires CM 2026, ralleront le 3 juin le Centre technique national de Sidi Moussa. Le match contre la Guinée, comptant pour la 3e journée de ces qualifications, se jouera le jeudi 6 juin à 20h au stade Nelson Mandela de Baraki.

Juste après, l'EN s'envolera à Kampala City, à bord d'un vol spécial le 8 juin, pour affronter le 10 du même mois l'Ouganda à 17h (heure algérienne).