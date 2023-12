L'ancien membre du Bureau fédéral de la FAF et ex- président du Comité d'organisation local du CHAN TotalEnergies-Algérie-2022, Rachid Oukali, est revenu dans un entretien accordé au quotidien El Moudjahid, sur les injustices subies par les Algériens, notamment à propos des trophées CAF Awards-2023 et cette exclusion de Riyad Mahrez et de l'USMA, inexplicable aux yeux des puristes.

Oukali estime que le choix du pays hôte de cette cérémonie a fait l'objet d'une grande manipulation «Avant de parler des lauréats, il y a tout d'abord le choix du pays hôte de cette cérémonie qui soulève beaucoup de questions. La logique veut qu'à un mois de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'est ce pays qui aurait dû accueillir une telle cérémonie. Ça va dans la logique de la promotion d'une coupe d'Afrique qui reste l'évènement phare de l'année.

«Ceux qui tiennent la CAF ne décident de rien»

Donc, déjà le choix du pays organisateur ouvre la porte à toutes les interrogations. Une fois le pays organisateur retenu, tout ce qui est venu après n'est qu'une suite logique de cette manipulation. Une sorte d'effet boule de neige. Cette volonté manifeste d'exclure tout ce qui représente l'Algérie est la preuve encore une fois que ce n'est pas ceux qui sont à la tête de la CAF qui décident. Les grandes décisions sont prises loin du circuit conventionnel.»

Voulant avoir sa réponse à propos de l'avis de certains qui se demandent si on a bien fait d'organiser le CHAN TotalEnergies-Algérie 2022, avec une aussi grande qualité, étant donné que cela n'a servi à rien, Rachid Oukali dira: «À mon avis, oui. Il est vrai qu'après toutes ces manipulations, je comprends parfaitement que les gens se posent la question s'il fallait en faire autant. Mais comme je l'ai dit, nous l'avons fait pour l'Algérie. Notre pays a démontré qu'il pouvait organiser même une Coupe du monde. Et je voudrai en profiter pour remercier les autorités d'avoir mis tous les moyens pour la réussite de ces deux évènements. Je n'oublierai pas aussi le public qui a été une véritable plus-value. D'ailleurs, autant il est vrai, aujourd'hui, que la désignation du pays organisateur s'était décidée longtemps avant, autant son annonce a été retardée de près de neuf mois à cause de l'Algérie. La CAF s'est retrouvée coincée. L'Algérie, grâce à ses organisations a chamboulé tous les plans. C'est honteux pour ceux qui portent, aujourd'hui, cette instance qu'est la CAF. Ils ne décident de rien et continuent tout de même à tout cautionner.»

«L'Algérie a bien fait de retirer ses candidatures»

Rachid Oukali a aussi salué la décision de l'Algérie de retirer ses candidatures avant le soi-disant vote du comité exécutif de la CAF « C'était la meilleure décision à prendre à ce moment-là et je remercie les autorités, le Bureau fédéral de la FAF et à sa tête Walid Sadi pour cette réaction. Le fait d'avoir dit clairement que l'Algérie se consacrera désormais au développement de son football est une belle réponse à cette mascarade. Donc oui, l'Algérie doit poursuivre son développement. Et pourquoi ne pas penser à postuler à l'organisation d'une Coupe du monde de jeunes catégories, en attendant éventuellement de présenter un dossier commun avec des pays amis pour accueillir une Coupe du monde?»