El Hadi Ould Ali prend désormais le taureau par les cornes. À peine installé dans ses fonctions par le sponsor majoritaire, ATM Mobilis, il prend en main l'épineux problème du contentieux opposant la JSK à beaucoup de ses prestataires. Liés par des conventions avec le club kabyle, ces derniers ont souvent été montrés du doigt pour des questions d'argent alors que de leur côté, ils se sont, à maintes reprises, plaints de retards accusés par la JSK dans le règlement de leurs dus.

Aussi, le nouveau président a décidé de passer à l'action en invitant ces derniers à la table des discussions en vue de trouver une solution à cette situation qui dure depuis des années.

Dans un communiqué publié sur la page officielle du club, «la direction de la JSK invite les prestataires ayant des contentieux avec le club à se présenter le mardi à 9h au siège du club, pour une séance de prise de contact», est-il mentionné. L'invitation sonne comme une convocation car ces derniers devraient, selon toute vraisemblance, poser sur la table tout ce qu'ils ont sur le coeur afin de passer à une étape nouvelle dans leur relation avec leur partenaire désormais dirigé par un sponsor qui ne veut laisser aucune zone grise en matière de finances. Les prestataires de la JSK, hôteliers, restaurants, équipements, commerçants de produits alimentaires, médicaux et autres sont liés par des conventions. Dans un passé récent, certains se sont plaints de ne pas être payés à temps tandis que le club kabyle se défendait de cette accusation mais sans apporter une quelconque preuve du contraire. Une chose est cependant certaine: le contentieux a toujours existé entre les deux parties.

Désormais, il y a une volonté de régler le problème et de façon définitive. À son arrivée à la tête du conseil d'administration, AT Mobilis n'a pas caché son intention d'assainir toutes les situations financières. Pour ce faire, la société spécialisée dans la téléphonie mobile avait exigé d'avoir tous les bilans annuels manquants.

Une demande à laquelle les deux directions précédentes n'ont pas pu répondre à cause justement des multiples zones d'ombre contenues dans le volet financier. Le bilan de l'année 2022 a toujours été l'élément manquant du puzzle. Il est estimé par l'ex- président Achour Cheloul à quelque 300 milliards de centimes.

Enfin, soulignons que le nouveau président se lance dans un travail difficile. Les démêlées financières du club kabyle ont été très difficiles, ces dernières années.

Le grand flou a toujours régné dans la gestion financière de la JSK constituant ainsi l'un des facteurs majeurs de la crise. Les supporters n'ont pas cessé de réclamer de la transparence dans la gestion de leur club, mais c'était toujours peine perdue.

Leurs appels n'ont jamais été entendus avant l'arrivée d' AT Mobilis et aussi, faut-il le souligner, avant le départ des anciens sponsors qui n'avaient jamais mis la main à la poche.

À plusieurs reprises, ce sont les supporters émigrés, qui ont financé par des quêtes les déplacements de l'équipe.