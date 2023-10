La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, hier, l'ouverture du processus d'accréditation des médias pour la 34e coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier - 11 février), dans un communiqué publié sur son site officiel. La date limite de demande d'accréditation est fixée au 24 novembre 2023. Les médias intéressés par la couverture du tournoi peuvent demander une accréditation via l'espace média de la CAF, précise l'instance continentale. «L'autorisation d'accéder au media Channel de la CAF ne signifie pas que l'accréditation vous a été accordée. Toutes les demandes sont sujettes à confirmation. La confirmation ne se fera pas sur la base du premier arrivé, premier servi. Les candidats retenus seront notifiés et recevront de plus amples informations en temps voulu», explique la CAF. Pour l'évènement de la Côte d'Ivoire, la CAF a introduit des «quotas» pour chaque nation en raison de la forte demande des médias du monde entier, souligne le communiqué, qui ajoute que «tous les candidats recevront une réponse au plus tard le 8 décembre 2023». La CAN-2023 se jouera pour la troisième fois en présence de 24 nations, après les éditions 2019 (Égypte) et 2021 (Cameroun). La 34e édition de la CAN se déroulera à Abidjan, Korhogo, Bouake, Yamoussoukro et San Pedro. Les nations qualifiées ont été réparties sur six groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale.