Le CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre, fait face à un programme chargé alors qu'il tente de conserver son statut de champion. Actuellement à la 7e place aux côtés du CS Constantine et du MC El Bayadh, le club totalise 6 points, à seulement 3 points des coleaders, le MC Alger et l'USM Khenchela. Cependant, le CRB a un match en retard, et en cas de victoire, il rejoindrait les deux équipes de tête dans la course au titre. L'équipe dirigée par le nouveau coach brésilien, Marcos Paqueta, se prépare avec diligence malgré un calendrier chargé. La suspension de toutes les compétitions internationales, jusqu'à nouvel ordre, offre une opportunité précieuse au coach pour mieux connaître ses joueurs et travailler sur la composition de l'équipe qui entamera le championnat. Lors de ses premiers contacts avec les joueurs, Paqueta a clairement souligné que «personne n'est titulaire à part entière», créant ainsi une saine concurrence parmi l'équipe. Cette période de préparation, bien que dépourvue de matchs officiels et d'amicaux, permet au coach et à son staff de faire disputer des matchs d'application pour identifier le onze idéal. Car cela lui permettrait d'abord de bien connaître ses joueurs et de travailler avec eux, ensuite, dans la perspective de dégager le «onze» rentrant pour la reprise du championnat où l'équipe est attendue pour jouer les premiers rôles, surtout en sa qualité de championne en titre. En d'autres termes, et s'il sera fidèle à ce principe, il devrait donc bien suivre l'évolution de ses joueurs lors de cette période de préparation dont on ne connaît pas encore la fin, attendant la décision des autorités pour la reprise du championnat. Cet état de fait est donc favorable pour le nouveau coach du Chabab puisque les joueurs sont en concurrence pour arracher leurs places de titulaires. Il est vrai aussi qu'il est difficile de se préparer d'une manière adéquate en l'absence des matchs officiels et surtout également des matchs amicaux. Le CRB doit faire face à une série de matchs difficiles, y compris des affrontements avec des équipes redoutables telles que l'USM Alger, la JS Kabylie, l'ES Sétif, et le Paradou AC. Cette série de rencontres exige que le staff technique fasse un turn-over soigneux pour éviter l'épuisement des joueurs en raison de la succession rapide des matchs. Malgré ces défis, il est indéniable que Marcos Paqueta dispose d'un effectif talentueux sur lequel il peut s'appuyer pour défendre le titre de champion. En outre, le CRB doit se préparer pour une entrée prometteuse en Ligue des Champions africaine, où l'équipe est considérée comme un sérieux prétendant au titre continental. Les supporters du CR Belouizdad attendent avec impatience de voir comment l'équipe abordera cette saison et espèrent que le club pourra ajouter un autre chapitre glorieux à son histoire.