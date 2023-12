Après le report de son match face au Ahly du Caire, pour le compte de la 4e journée de leur groupe «A» de la Ligue des Champions d'Afrique des clubs, le CR Belouizdad s'est mis directement au travail pour la préparation de son match de la Ligue 1 professionnelle algérienne, prévu samedi face au CSC au stade du 5- Juillet d'Alger à partir de 18h00. La direction du Chabab avait demandé à la LFP d'avancer cette rencontre de 24 heures, mais, l'instance du football professionnel algérien a refusé de répondre favorablement à cette requête suite au refus des responsables constantinois, en raison de l'indisponibilité de billets d'avion pour le déplacement à Alger, le jour de la rencontre. Le CRB qui jouera le match retour de la Ligue des Champions d'Afrique face à Al-Ahly, voulait prendre ses devants pour bien préparer ce rendez-vous important pour une place au second tour de la Ligue des Champions africaine. Après le semi-échec concédé face à l'ES Ben Aknoun à la maison, le coach Marcos Paqueta a expliqué à ses poulains que ce prochain match contre le CSC sera très important pour retrouver une meilleure sérénité dans le travail.

Pour ce faire, Paqueta peut compter sur un groupe presque au complet pour aborder ce duel face au CSC qu'il ne faut en aucun cas rater pour se relancer et reconquérir les fans belouizdadis.

« Il faut oublier le match nul de la dernière journée et ne penser qu'à la suite de notre parcours. Nous avons une rencontre très importante qui nous attend samedi et on doit bien la préparer pour l'aborder dans les meilleures conditions possibles. Nous devons également nous relancer et c'est ce que nous devons faire samedi», a notamment dit Paqueta à ses joueurs juste avant la séance d'entraînement de ce mardi.