Le coach du Chabab de Belouizdad, Marcos Paqueta, mise beaucoup sur une fin de saison plutôt prolifique. Si le titre de champion est perdu en faveur du Mouloudia d'Alger, sacré à 4 journées de la fin, le driver belouizdadi, veut saisir l'occasion de rencontrer ce même adversaire en finale de la coupe d'Algérie pour sauver la saison. Aujourd'hui le constat est clair: le Mouloudia est déjà champion d'Algérie depuis des semaines, et dans cette compétition nationale, le coach du Chabab dont l'équipe est d'ailleurs championne d'Algérie en titre, voudrait aussi terminer l'année en position de dauphin. Ce qui lui permettrait de disputer la Ligue des Champions, la saison prochaine.

La coupe d'Algérie

pour sauver la saison

Ceci pour le plus grand défi qu'il s'est mis dans la tête depuis le début de la saison, où il avait aussi évoqué la coupe d'Algérie en insistant sur le fait qu'il jouera ses chances jusqu'au bout.

Et il se trouve que le club est aux portes de la consécration de ce trophée qui est aussi convoité par le leader actuel du championnat, le Mouloudia d'Alger. Ironie du sort, il se trouve que la finale de cette prestigieuse compétition opposera ces deux clubs algérois dont la date n'a pas encore été fixée par qui de droit. Si pour la coupe d'Algérie, il ne reste que cette finale, soit un seul match à négocier, en championnat, le CR Belouizdad doit très bien négocier les autres dernières rencontres avec un sans- faute pour assurer sa position de dauphin ou au moins finir troisième du championnat. Au passage, il est très important de faire remarquer que cette deuxième place du classement intéresse le CS Constantine, le CR Belouizdad et l'USM Alger.

Ceci dit, il faut faire également le constat que le prochain match du Chabab serait déterminant, mais pas décisif pour assurer la deuxième place du classement, car il se trouve que Paqueta et ses joueurs doivent rencontrer le MC El Bayadh qui se bat pour sa survie. Et justement, lors de la reprise des entraînements, après deux jours de repos accordés aux joueurs, Paqueta a retrouvé son groupe au complet pour préparer son prochain match prévu demain face au MC El Bayadh, pour le compte de la 27e journée de la Ligue 1 Mobilis.

Un discours très motivant pour ses joueurs

Saisissant cette opportunité, Paqueta a fait un discours à ses joueurs avant l'entame de cette reprise, en les incitant à continuer à croire en leurs chances en jouant, le tout pour le tout pour parvenir à réaliser leur objectif. «Nous avons encore 4 matchs très importants à disputer au cours de la prochaine période. Il ne faut absolument rien lâcher et on se doit de tout faire pour aller chercher le maximum de bons résultats au cours des prochains matchs», dira le coach des Rouge et Blanc à ses protégés. La mission des joueurs est, certes, bien difficile, mais aussi réalisable. Ayant compris ce qui leur reste à faire, les camarades de Bouchar ont repris les entraînements avec un moral au beau fixe. D'ailleurs, il est à souligner que l'ambiance au sein du groupe est excellente. Ce qui est de bon augure pour les fans algérois qui veulent voir leur équipe terminer l'année sur le podium à défaut de la deuxième place du championnat, qualificative à la Ligue des Champions, la saison prochaine.