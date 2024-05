L’annonce du départ de Kylian Mbappé n’a pas été bien reçue au Paris Saint-Germain, qui souhaite renégocier ses conditions de départ.

Selon les informations de L’Équipe, la direction parisienne n’aurait même pas eu connaissance de l’existence de cette vidéo d’adieu et l’a découverte en même temps que le grand public, vendredi soir. Une surprise pour Nasser Al-Khelaïfi donc, qui n’a pas vu son nom être directement nommé parmi les remerciements. Et depuis, le PSG, qui n’a pas publié le moindre contenu sur ses médias officiels après les adieux de Kylian Mbappé, n’aurait pas apprécié cette manière de faire.

Et si le PSG veut attendre avant de faire une communication officielle pour son joueur, c’est aussi parce que le Champion de France n’a pas encore finalisé les termes financiers du départ de sa star. En effet, alors qu’il était prévu que l’ex-Monégasque abandonne une part de ses primes - entre 80 et 100 millions d’euros - Paris souhaite renégocier cela avec le clan du joueur pour mettre fin définitivement à une compensation financière, notamment en raison du contrat déjà signé avec le Real Madrid.