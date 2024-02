Neuf-cent-cinquante-neuf (959) athlètes filles et garçons de 62 associations et clubs de handisport, ainsi que la sélection nationale (B), constituée des jeunes talents, ont pris part au 2e meeting national de para-athlétisme au Sato du Complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger, ce qui constitue «un record absolu et historique de participation», de l'avis des présents. «Un chiffre aussi important qui a atteint 959 athlètes des deux sexes et tous types de handicaps, c'est une première à ma connaissance, moi qui suis un habitué de ces meetings en para-athlétisme et je fais toujours partie des officiels des compétitions.

L'occasion d'évaluer les athlètes

Et en plus, tout s'est bien passé, puisque, auparavant et avec un nombre de participants, bien moins que celui-ci, on trouvait des difficultés à faire marcher les compétitions, sans bavures», ont expliqué des juges-arbitres de la ligue spécialisée chargée de l'organisation sportive. Organisé par la ligue algéroise handisport (LAH), sous l'égide de la Fédération algérienne handisport (FAH) et avec la collaboration de la ligue algéroise d'athlétisme (LAA), le 2e meeting de para-athlétisme a été l'occasion pour les différentes associations et clubs et leurs staffs techniques d'«évaluer leurs athlètes et d'analyser leurs capacités à concourir pour une médaille et essayer de confirmer leurs potentiels, même s'ils n'étaient qu'à leur second meeting national». Les représentants des associations et clubs participant ont relevé, avec «satisfaction» la bonne organisation du meeting sur plusieurs plans, expliquant que ce qui a rendu facile la tâche des organisateurs, est l'application, par la fédération, de la nouvelle plate-forme numérique d'inscription et de gestion des licences obligatoires dans toutes les disciplines et pour tous les athlètes.

Le meeting de Tunis en point de mire

Le programme proposé comportait quatorze épreuves (sept courses et autant aux concours).

Le 2e meeting d'Alger a été aussi l'occasion pour procéder à la classification de pas moins de 37 nouveaux athlètes en para-athlétisme, ce qui leur permettra de prendre part à l'avenir dans les compétitions nationales et internationales et qui leur ouvrira les portes des Équipes nationales s'ils possèdent le niveau et le potentiel requis et exigé par la direction technique nationale.

Au-delà des résultats techniques, ce rendez-vous a permis aux athlètes de la sélection «B» (jeunes talents) de para-athlétisme de préparer leur prochaine sortie, à savoir le meeting international de para-athlétisme de Tunis du 22 février au 5 mars 2024.