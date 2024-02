De retour de Turquie, où il avait évolué en Super Ligue Turque, l'ancien joueur de l'USM Alger, Zinedine Ferhat, revient sur sa réussite avec le SCO d'Angers dans un championnat qu'il connaît très bien, après avoir disputé pas moins de 136 matchs avec le Havre et Nîmes Olympique. Arrivé l'été passé, Ferhat qui s'est imposé dans le onze de départ de sa nouvelle équipe est revenu sur son transfert: «J'avais perdu du plaisir depuis que j'étais parti en Turquie (à Alanyaspor).

Ce n'était pas la même mentalité, le même football, ni le même travail au quotidien. J'ai fait une erreur d'aller là-bas. Ce n'était pas prévu que je revienne en Ligue 2 BKT et que je signe à Angers SCO, mais je voulais retrouver du plaisir. J'ai parlé avec le président au téléphone et le transfert s'est fait en 20-25 minutes. J'ai donné mon accord et dès le lendemain, j'ai pris l'avion.»

«Mes amis m'ont facilité l'adaptation»

Interrogé sur son adaptation qui s'est faite assez rapidement, Zinedine Ferhat avoue que la présence à Angers de certains de ses amis et de ses compatriotes a facilité son intégration «Je connaissais déjà Yahia Fofana, Farid El Melali et Himad Abdelli avec qui j'ai déjà joué au Havre AC ou avec la sélection algérienne dit-il, les autres, j'avais déjà joué contre eux, donc on se connaissait un petit peu. Après, par rapport à mon expérience, j'ai su vite m'adapter, car je sais comment vite rentrer dans un groupe. Je suis très content d'être ici.»

«On joue le même football»

Revenant sur son entente avec ses compatriotes algériens sur le terrain, Zinedine Ferhat déclare: « On joue le même football. On est technique. On veut vite aller vers l'avant et être décisifs. Je pense que ça a aussi facilité mon adaptation. Quand j'ai la balle, Himad est toujours bien positionné. Après mon contrôle, je regarde toujours vers l'avant et il me donne toujours une solution pour aller vite vers l'avant. Farid, lui, c'est un joueur de profondeur qui nous fait beaucoup de bien quand on essaie de marquer vite en transition.» Abordé au sujet du rôle à tenir dans cette équipe angevine, Ferhat répond: «Je préfère être un cadre sur le terrain dit-il, c'est-à-dire que si demain il y a 0-0, le match est difficile et que j'arrive à faire la différence, pour moi, c'est ça être un cadre.

C'est de toujours aider l'équipe et de la tirer vers le haut. Lorsque j'étais au Havre nous avions joué un match contre Lorient, j'ai marqué et fait une passe décisive. J'ai pris plus de plaisir à faire la passe qu'à marquer un but et aujourd'hui, je cherche toujours à faire la dernière passe.»

«Marquer et faire plus de passes»

Concernant ses objectifs pour la saison, il confie vouloir mener Angers en Ligue 1, avant même d'atteindre des objectifs individuels: «L'objectif? C'est de monter! Je ne pense pas à être plus décisif.

Certes, je préfère aussi l'être, marquer plus de buts et faire plus de passes, mais si demain tu me dis que je termine la saison à quatre passes ou trois buts et qu'on monte: je signe tout de suite! Le point fort d'Angers SCO cette saison, c'est vraiment le groupe. On vit très bien au quotidien, on travaille très bien avec le staff, et c'est ça qui va nous permettre de faire la différence.»