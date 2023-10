La sélection algérienne féminine des moins de vingt ans (dames) a été éliminée de la course à la phase finale de la Coupe du monde 2024 en Colombie, malgré sa victoire (2-1) contre son homologue malienne, en match retour du deuxième tour de la phase des éliminatoires, disputé vendredi soir, au stade du 8-Mai 1945 à Sétif. Les Algériennes s'étaient inclinées en effet (1-0) au match (aller), disputé cinq jours plus tôt dans ce même stade du 8-Mai 1945, sur un but de Traoré, juste après le début de la deuxième mi-temps, et il fallait donc qu'elles l'emportent (2-0) ou (3-1) pour espérer se qualifier. Pourtant, les choses avaient relativement bien commencé pour les Algériennes lors de ce match (retour), car ayant ouvert le score à la 54', suite à une bévue monumentale de Miriam Simpala, qui avait marqué contre son propre camp (1-0). Mais la réaction des Maliennes a été rapide en exerçant une énorme pression sur les Algériennes, à tel point que la jeune Lina Berkous a été contrainte, elle aussi, de marquer contre son propre camp à l'heure de jeu (1-1). Cependant, et décidées à renverser la vapeur pour se qualifier, les camarades d'Ikram Sidi Moussa (Olympique de Marseille), ont redoublé d'efforts dans le dernier quart d'heure pour atteindre leur objectif. C'est ainsi que la capitaine Leila El Hadj a réussi à leur redonner l'avantage au score (86') d'une belle tête, mais c'était insuffisant pour la qualification, car il fallait ajouter un troisième but pour atteindre cet objectif. Pour rappel, le premier tour de ces éliminatoires du mondial 2024 s'était déroulé au début du mois de septembre dernier. Six équipes, déterminées en fonction de leur participation aux dernières éditions de la Coupe du monde féminine des U20 y avaient pris part. À la fin, trois équipes parmi elles s'étaient qualifiées et avaient rejoint au deuxième tour les 29 autres nations, qui avaient été exemptées de ce premier tour, dont l'Algérie. Seize équipes se qualifieront pour le troisième tour de ces éliminatoires du Mondial-2024 de la catégorie, après lequel elles seront réduites à huit, pour le quatrième tour, puis à quatre pour le cinquième tour. Ces quatre équipes joueront un cinquième tour, qualifiant deux formations pour la phase finale de la Coupe du monde des U20. Les matchs se joueront en aller et retour, et les vainqueurs des deux matchs du cinquième tour iront en Colombie, pays hôte du prochain mondial.