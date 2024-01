L’arrivée d’un attaquant de pointe est inéluctable

Difficile est la situation actuelle du club phare de l'Oranie, le MC Oran. Celle-ci s'est corsée encore plus à l'issue du dernier match de la première phase du championnat et dans lequel le club d'El Hamri est sorti avec un score moindre sur ses bases, au stade Ahmed Zabana. L'entraîneur Bouzidi qui a, contre toute attente, établi le constat détaillé, est plus convaincu de la nécessité des changements à opérer en urgence, sans pour autant favoriser un quelconque département. Autrement dit, ces changements seront opérés au niveau des trois compartiments, défensif, milieu de terrain et au niveau du compartiment offensif. «Le sauvetage du club est tributaire des recrutements à opérer pendant le mercato hivernal», a indiqué l'entraîneur du MC Oran, Youcef Bouzidi. Il a ajouté que «nous devons procéder à des recrutements pour pouvoir faire une bonne apparition et une bonne prestation lors de la seconde phase du championnat».

Une journée après la défaite de son équipe face au Doyen, et 10 jours après avoir pris les commandes de la barre technique, le coach Youcef Bouzidi n'est pas allé par quatre chemins pour, de prime abord, faire état de son constat qu'il a établi, soulignant par- là même «la nécessité de garnir les rangs de l'ossature dans ses trois compartiments, offensif, défensif et à un degré moindre le milieu de terrain».

«Le recrutement d'un attaquant de pointe est indiscutable», a-t-il fait savoir, soulignant «l'urgence et la nécessité de corriger les lacunes relevées au niveau défensif, et plus ou moins, a-t-il ajouté, «au niveau du compartiment du milieu de terrain».

Youcef Bouzidi a, de prime abord, annoncé la couleur en faisant état de sa touche dans les recrutements à opérer.

Autrement dit, l'entraîneur se prononcera, aura son droit de regard, sur le choix des joueurs à embaucher lors de la pause hivernale. Il dira en ce sens qu'«il n'y aura pas de recrutement sans mon accord».

En prenant en main les destinées des Hamraoua, Bouzidi est, contre toute attente, conscient de la rude mission qui l'attend, d'autant plus que celle-ci porte le sceau du redressement de la situation.

Assumant cette lourde charge dans des conditions très difficiles, l'entraîneur des Rouge et Blanc a peiné dans la gestion des effectifs lors des deux derniers matchs. Pour cause, la force de frappe manque cruellement.

L'entraîneur Bouzidi n'a pas non plus dissimulé ce fait qui secoue son équipe. Il dira dans ce registre que «l'absence du choix à tel point que je n'ai pas trouvé d'alternatives à prendre lors du match face à El Bayadh et celui face au MC Alger». «Forcés ont été les changements que j'ai opérés lors de la rencontre d'El Bayadh», a-t-il expliqué. Telles sont donc les dernières nouvelles qui marquent la citadelle des Hamraoua, le MC Oran. Le coach n'a pas dissimulé sa déception en évoquant la dernière rencontre disputée par ses poulains à Zabana, le coach a affirmé que «nous avions ambitionné une victoire aux fins de confirmer la réussite que nous avons concrétisée face à El Bayadh». Sur sa lancée, il a, tout en responsabilisant ses joueurs, indiqué que «nous avons offert la victoire à l'adversaire, le MC Alger». «Cette défaite nous a renvoyés à la case départ», a-t-il déploré.