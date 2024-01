Alors que la Fédération ivoirienne a fait des pieds et des mains pour tenter d’en faire son sélectionneur intérimaire pour la suite de la coupe d’Afrique des nations disputée sur son sol, en vain, Hervé Renard a détaillé, dans un entretien à L’Équipe, les raisons qui l’ont poussé à envisager ce défi.

Et réagit à l’amertume de certaines joueuses et ex-joueuses. « Quand vous avez le président de la Fédération [ivoirienne, ndlr], le Premier ministre du pays qui vous le demandent, vous n’avez pas le droit de dire non, a-t-il expliqué. Impossible. Déjà, je n’aurais jamais parlé si Jean-Louis [Gasset, sélectionneur limogé, malgré la qualification de la Côte d’Ivoire pour les 8es de la CAN, ndlr] avait été en poste, c’est une première chose. Et dès le départ, j’ai dit au président de la Fédération : « Je veux bien mais il n’est pas question que je quitte les Bleues donc vous demandez à mes dirigeants s’ils acceptent que je puisse faire les deux.’ C’était non négociable’.»Par ailleurs, présent dans la short-list de la Fédération algérienne de football pour succéder au coach Djamel Belmadi, le technicien français, n’entraînera pas l’Algérie.

Selon des informations relayées par plusieurs sites français et algériens, la FAF aurait pris attache avec l’entourage de l’ex-coach de la Zambie et de la Côte d’Ivoire mais les négociations ont été arrêtées. Étant sous contrat avec la Fédération française de football, le technicien français, était donc inaccessible. Renard aurait proposé de différer son arrivée chez les Verts, pour l’été prochain, soit après les Jeux olympiques.

Une proposition qui a été catégoriquement refusée par la Fédération algérienne de football (FAF).

C’est l’ancien driver des Verts, Vahid Halilhodzic, qui tiendrait la corde pour remplacer Belmadi, dont le divorce avec la FAF est bel et bien consommé. Il ne reste qu’à trouver un terrain d’entente sur les modalités de la résiliation de son contrat qui court jusqu’en 2026.