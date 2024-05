Le coach des Verts connaît mieux les conditions dans lesquelles travaille le joueur local

La sélection algérienne de football, drivée par le coach suisse Vladimir Petkovic, rentrera en stage le 3 juin prochain à Alger, dans la perspective de bien préparer son match contre la sélection de Guinée, prévu le 6 juin prochain, au stade Nelson Mandela d'Alger à partir de 20h00, comptant pour la 3e journée (Gr. G) des qualifications de la Coupe du monde 2026.

Et pour bien préparer ce match très important pour la suite du parcours des Verts dans ces qualifications du Mondial 2026, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a programmé une tournée chez les clubs de la Ligue 1 professionnelle de football, à travers les 4 coins du pays, pour poursuivre sa prospection des joueurs susceptibles de rejoindre la sélection nationale. De retour à Alger, le sélectionneur national, qui a été reçu en grande pompe au stade Miloud Hadefi, où il avait assisté à l'entraînement du MCO, par le wali d'Oran en personne, s'est rendu à Chlef. Sur place, le coach des Verts a fait également une virée au stade Boumezrag où il a suivi l'entraînement de l'ASO Chlef.

Par la suite, Vladimir Petkovic a assisté aux entraînements du CS Constantine, du NC Magra et de l'USM Khenchela, avant d'aller rendre visite à un autre club, en l'occurrence, le CR Belouizdad. La FAF avait précisé qu'accompagné de ses assistants, le coach suisse s'est rendu d'abord au siège du club ou il a été reçu notamment par le président Mehdi Rabehi et l'entraîneur de l'équipe Marcos Paqueta avant de rallier ensuite le terrain réplique du stade Nelson Mandela pour suivre avec attention la séance d'entraînement des Rouge et Blanc.

Petkovic qui a terminé sa tournée en Algérie par une visite de prospection au club du MC El Bayadh, semblait satisfait des informations récoltées sur le football local au terme de ses multiples échanges avec les différents coachs des clubs de l'élite algérienne. L'ancien entraîneur de la Suisse et des Girondins de Bordeaux, a aussi pu s'arrêter sur les infrastructures dans lesquelles travaillent le joueur algérien ici en Algérie.

Par ailleurs, il est important de faire remarquer que depuis qu'il a pris ses fonctions en février dernier, Petkovic s'est attelé surtout à effectuer une large prospection à travers les clubs algériens avant de faire de même avec les clubs européens afin de dénicher les joueurs susceptibles de rendre service à la sélection nationale, et ce, bien évidemment, en se basant sur les critères qu'il a dans sa tête et dont il a cité quelques-uns

Trois mois après sa nomination, le sélectionneur national a donc choisi d'effectuer une autre prospection pour voir d'une part, les joueurs et leurs formes actuelles, tout en cherchant, d'autre part, d'autres éléments susceptibles d'enrichir l'effectif des Verts.

Ce qui explique donc sa tournée en Algérie. Il compte aussi en effectuer une autre en Europe pour tenter de convaincre certains éléments binationaux réticents, dans le souci bien entendu de se donner une bonne manoeuvre de choix, en prévision des prochains stages des Verts.

Par ailleurs, il est important de rappeler que la sélection algérienne s'apprête à rencontrer son homologue guinéenne, le 6 juin prochain au stade Nelson Mandela à partir de 20h00, comptant pour la 3e journée (Gr. G) des qualifications de la Coupe du monde 2026. Par la suite, elle se déplacera pour affronter l'Ouganda à l'occasion de la 4e journée des qualifications. Lors des deux premières journées, disputées en novembre 2023, l'Algérie avait démarré du bon pied en alignant deux victoires de rang: à domicile face à la Somalie (3-1) et en déplacement contre le Mozambique (2-0).

Ce qui signifie que les Verts occupent la tête du classement avec 6 points, sur trois longueurs d'avance par rapport au Botswana, la Guinée, l'Ouganda, et le Mozambique, qui comptent 3 points chacun. La Somalie ferme la marche avec 0 point.